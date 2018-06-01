مبادرة إنسانية...أطر جامعيون بابن زهر يرسمون البسمة على الأرامل والأيتام بأيت ملول بتنظيم إفطار جماعي رمضاني ﻿

أشرف عدد من الفاعلين التربويين والثقافيين بجامعة ابن زهر، وبتنسيق مع فعاليات جمعوية بالمركب الجامعي بمدينة أيت ملول، مساء أمس الأحد على تنظيم إفطار جماعي لفائدة مجموعة من الأرامل والأيتام.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أشرف عدد من الفاعلين التربويين والثقافيين بجامعة ابن زهر، وبتنسيق مع فعاليات جمعوية بالمركب الجامعي بمدينة أيت ملول، مساء أمس الأحد على تنظيم إفطار جماعي لفائدة مجموعة من الأرامل والأيتام.

واستفاد من هذا الإفطار الجماعي حوالي 196 شخصا أغلبيتهم من أرامل وأيتام المدينة ينتمون لجمعية "الحنان" لرعاية الأيتام بمنطقة أزرو أيت ملول، وإلى جانب المستفدين والمستفيدات فقد عرف الحفل حضور عدة فعاليات تعليمية وتربوية، والتي ساهمت بشكل كبير في إنجاح وتنظيم هذه التظاهرة ذات الأبعاد الاجتماعية الإنسانية، وفي مقدمتها كل من الدكتور ونائب عميد كلية الآداب بالقطب الجامعي الجديد التابع لجامعة ابن زهر "حسن حمائز" والأستاذة "إيمان جلول" بسلك الإجازة المهنية للتحرير الصحفي، علاوة على مسؤولين داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعمالة إنزكان أيت ملول.

ويندرج هذا النشاط الخيري والإنساني في إطار تعزيز قيم التآزر والتكافل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، وتحسيس فئات الأيتام والأرامل التي تعيش على وقع الإقصاء والتهميش بالدفء الأسري والعائلي، وإعادة الحياة والأمل لها، وذلك برسم البسمة والسرور على محياها، وإدخال فرحة العيد عليها من خلال تقديم مساعدات مالية لها وإعانتها على تلبية حاجيات كسوة العيد التي استفاد منها كل الأيتام الحاضرين.

وعلى هامش هذا الإفطار أكد المنظمون على أن إقامة هذا النشاط بفضاء الجامعة يعكس عدة دلالات ومعاني عميقة، والتي تستجيب للسياسة المنفتحة للمحيط الجامعي بأكادير وأيت ملول بكل مكوناته الإدارية والتربوية على المجتمع، وذلك بتشجيع وتبني المبادرات الهادفة والجادة، التي ترمي إلى نشر ثقافة التضامن والإخاء بين مختلف الفئات الاجتماعية الهشة على اعتبار أن جامعة ابن زهر ليست فقط مصدرا للعلم، وإنما هي منبع لتلقين وتعلم المبادئ والقيم الإنسانية السمحة والنبيلة بغرسها في أعداد غفيرة من الطلبة والطالبات من أجل بناء جيل متماسك اجتماعيا ومتنور علميا.