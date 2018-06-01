 مبادرة إنسانية...أطر جامعيون بابن زهر يرسمون البسمة على الأرامل والأيتام بأيت ملول بتنظيم إفطار جماعي رمضاني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو يشعل الفيسبوك..كونترول حكر على طفل ما عندوش تذكرة..شوفو شنو دارو ليه الركاب وسط الطوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك..كونترول حكر على طفل ما عندوش تذكرة..شوفو شنو دارو ليه الركاب وسط الطوبيس

إيقاف أربعيني يتاجر في المخدرات بالناظور | حوادث و حقوق

إيقاف أربعيني يتاجر في المخدرات بالناظور

مبادرة إنسانية...أطر جامعيون بابن زهر يرسمون البسمة على الأرامل والأيتام بأيت ملول بتنظيم إفطار جماعي رمضاني | مجتمع

مبادرة إنسانية...أطر جامعيون بابن زهر يرسمون البسمة على الأرامل والأيتام بأيت ملول بتنظيم إفطار

حسن أوريد: لا محيد عن ثورة ثقافية تعنى بالتربية من أجل تحقيق العبور | بوليتيك

حسن أوريد: لا محيد عن ثورة ثقافية تعنى بالتربية من أجل تحقيق العبور

المغاربة يسخرون من إشاعة ظهور الملائكة بسماء مكناس | مجتمع

المغاربة يسخرون من إشاعة ظهور "الملائكة" بسماء مكناس

هيئة المفوضين تصادق على تبادل الرسائل الذي يدمج الصحراء المغربية في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي | بوليتيك

هيئة المفوضين تصادق على تبادل الرسائل الذي يدمج الصحراء المغربية في الاتفاق الفلاحي بين المغرب

الرئيس النيجيري يغادر المغرب في ختام زيارة عمل وصداقة رسمية | بوليتيك

الرئيس النيجيري يغادر المغرب في ختام زيارة عمل وصداقة رسمية

مجلس النواب يؤكد مواصلة العمل لبلوغ رصيد تشريعي هام | بوليتيك

مجلس النواب يؤكد مواصلة العمل لبلوغ رصيد تشريعي هام

بالصور .. وفاة شاب في مقتبل العمر في حادثة سير مروعة بين الدريوش و بن الطيب | حوادث و حقوق

بالصور .. وفاة شاب في مقتبل العمر في حادثة سير مروعة بين الدريوش و بن الطيب

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

مبادرة إنسانية...أطر جامعيون بابن زهر يرسمون البسمة على الأرامل والأيتام بأيت ملول بتنظيم إفطار جماعي رمضاني

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 16:59 مبادرة إنسانية...أطر جامعيون بابن زهر يرسمون البسمة على الأرامل والأيتام بأيت ملول بتنظيم إفطار جماعي رمضاني | مجتمع
مبادرة إنسانية...أطر جامعيون بابن زهر يرسمون البسمة على الأرامل والأيتام بأيت ملول بتنظيم إفطار جماعي رمضاني
أشرف عدد من الفاعلين التربويين والثقافيين بجامعة ابن زهر، وبتنسيق مع فعاليات جمعوية بالمركب الجامعي بمدينة أيت ملول، مساء أمس الأحد على تنظيم إفطار جماعي لفائدة مجموعة من الأرامل والأيتام.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أشرف عدد من الفاعلين التربويين والثقافيين بجامعة ابن زهر، وبتنسيق مع فعاليات جمعوية بالمركب الجامعي بمدينة أيت ملول، مساء أمس الأحد على تنظيم إفطار جماعي لفائدة مجموعة من الأرامل والأيتام.

واستفاد من هذا الإفطار الجماعي حوالي 196 شخصا أغلبيتهم من أرامل وأيتام المدينة ينتمون لجمعية "الحنان" لرعاية الأيتام بمنطقة أزرو أيت ملول، وإلى جانب المستفدين والمستفيدات فقد عرف الحفل حضور عدة فعاليات تعليمية وتربوية، والتي ساهمت بشكل كبير في إنجاح وتنظيم هذه التظاهرة ذات الأبعاد الاجتماعية الإنسانية، وفي مقدمتها كل من الدكتور ونائب عميد كلية الآداب بالقطب الجامعي الجديد التابع لجامعة ابن زهر "حسن حمائز" والأستاذة "إيمان جلول" بسلك الإجازة المهنية للتحرير الصحفي، علاوة على مسؤولين داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعمالة إنزكان أيت ملول.

ويندرج هذا النشاط الخيري والإنساني في إطار تعزيز قيم التآزر والتكافل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، وتحسيس فئات الأيتام والأرامل التي تعيش على وقع الإقصاء والتهميش بالدفء الأسري والعائلي، وإعادة الحياة والأمل لها، وذلك برسم البسمة والسرور على محياها، وإدخال فرحة العيد عليها من خلال تقديم مساعدات مالية لها وإعانتها على تلبية حاجيات كسوة العيد التي استفاد منها كل الأيتام الحاضرين.

وعلى هامش هذا الإفطار أكد المنظمون على أن إقامة هذا النشاط بفضاء الجامعة يعكس عدة دلالات ومعاني عميقة، والتي تستجيب للسياسة المنفتحة للمحيط الجامعي بأكادير وأيت ملول بكل مكوناته الإدارية والتربوية على المجتمع، وذلك بتشجيع وتبني المبادرات الهادفة والجادة، التي ترمي إلى نشر ثقافة التضامن والإخاء بين مختلف الفئات الاجتماعية الهشة على اعتبار أن جامعة ابن زهر ليست فقط مصدرا للعلم، وإنما هي منبع لتلقين وتعلم المبادئ والقيم الإنسانية السمحة والنبيلة بغرسها في أعداد غفيرة من الطلبة والطالبات من أجل بناء جيل متماسك اجتماعيا ومتنور علميا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أيت ملول أطر جامعيون جامعة ابن زهر إفطار جماعي الأيتام الأرامل القطب الجامعي رسم البسمة الفرحة وجوه

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغاربة يسخرون من إشاعة ظهور الملائكة بسماء مكناس | مجتمع

المغاربة يسخرون من إشاعة ظهور "الملائكة" بسماء مكناس

عاجل.. اعتقال مول كنز سرغينة اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة | مجتمع

عاجل.. اعتقال ''مول كنز سرغينة'' اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة

فيديو مثير.. هذا هو الشخص اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره | مجتمع

فيديو مثير.. هذا هو ''الشخص'' اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره

المحكمة الإدارية تلغي قرارات تنقيل مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية | مجتمع

المحكمة الإدارية تلغي قرارات تنقيل مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:مغربي يبكي بدموع الألم ..دخلت الحبس ظلما بعدما توفاو والديا و منين خرجت عشت التشرد ..للمساعدة | حالة خاصة
منذ 8 دقائق

بالفيديو:مغربي يبكي بدموع الألم ..دخلت الحبس ظلما بعدما توفاو والديا و منين خرجت عشت التشرد ..للمساعدة

بالفيديو:شباب مغاربة في رحلة عبر الدراجات النارية من مكناس لتشجيع المنتخب المغربي بروسيا2018 | بــووز

بالفيديو:شباب مغاربة في رحلة عبر الدراجات النارية من مكناس لتشجيع المنتخب المغربي بروسيا2018

بكاميرا خفية.. لوازم السحر و الشعوذة كتباع بالعلالي عند العْراكات في ليلة 27 بالبيضاء | بــووز

بكاميرا خفية.. لوازم السحر و الشعوذة كتباع بالعلالي عند ''العْراكات'' في ليلة 27 بالبيضاء

بالفيديو..الفاكية ديال العواشــر غالية فالأسواق المغربية | بــووز

بالفيديو..الفاكية ديال العواشــر غالية فالأسواق المغربية

﻿

آخر المستجدات

فيديو يشعل الفيسبوك..كونترول حكر على طفل ما عندوش تذكرة..شوفو شنو دارو ليه الركاب وسط الطوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

فيديو يشعل الفيسبوك..كونترول حكر على طفل ما عندوش تذكرة..شوفو شنو دارو ليه الركاب وسط الطوبيس

إيقاف أربعيني يتاجر في المخدرات بالناظور | حوادث و حقوق

إيقاف أربعيني يتاجر في المخدرات بالناظور

مبادرة إنسانية...أطر جامعيون بابن زهر يرسمون البسمة على الأرامل والأيتام بأيت ملول بتنظيم إفطار جماعي رمضاني | مجتمع

مبادرة إنسانية...أطر جامعيون بابن زهر يرسمون البسمة على الأرامل والأيتام بأيت ملول بتنظيم إفطار

حسن أوريد: لا محيد عن ثورة ثقافية تعنى بالتربية من أجل تحقيق العبور | بوليتيك

حسن أوريد: لا محيد عن ثورة ثقافية تعنى بالتربية من أجل تحقيق العبور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.