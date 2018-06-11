لاعب ألماني يعبر عن رغبته في تمثيل المنتخب المغربي مستقبلا ﻿

عبر اللاعب الألماني ذو الأصول المغربية عبد الحميد صبيري لاعب هدرسفيلد تاورن الإنجليزي، عن رغبته مستقبلا في تمثيل المنتخب المغربي الذي يشارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

شوف سبور

عبر اللاعب الألماني ذو الأصول المغربية عبد الحميد صبيري لاعب هدرسفيلد تاورن الإنجليزي، عن رغبته مستقبلا في تمثيل المنتخب المغربي الذي يشارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ونشر لاعب هدرسفيلد تاورن الإنجليزي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام "، يرتدي فيها قميصا نصفه للمنتخب المغربي و نصفه الآخر لفريقه الإنجليزي، حيث كتب عليها "إن شاء الله"، ثم "ديما مغرب".

ويذكر أن عبد الحميد صبيري قد انتقل إلى صفوف نادي هدرسفيلد تاورن، الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قادما إليه من نادي نورنبيرج الألماني ،بعقد يمتد لثلاث مواسم مقبلة.