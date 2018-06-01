المغاربة يسخرون من إشاعة ظهور "الملائكة" بسماء مكناس ﻿

بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو خاص بإشاعة ظهور ''الملائكة'' بسماء مدينة مكناس، تفاعل آلاف المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بـ ''فيسبوك''، من خلال إعادة نشر الفيديو، ووضع عنوانين ساخرة عليه،

"شوف تيفي"

بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو خاص بإشاعة ظهور "الملائكة" بسماء مدينة مكناس، تفاعل آلاف المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بـ "فيسبوك"، من خلال إعادة نشر الفيديو، ووضع عنوانين ساخرة عليه، عبروا من خلالها عن سخريتهم من مضمون هذه الإشاعة.

وأكد المغاربة النشطاء على أن بعض الأشخاص، استغلوا اقتراب ليلة القدر، ونشروا مقطع فيديو، يظهر بعض الأجسام الغريبة بسماء العاصمة الإسماعيلية، ووضعوا له عنوان "الملائكة بمكناس خلال رمضان"، ما جعل البعض يصدق هذه الإشاعة، إلا أن مقطع فيديو ثان، كشف الحقيقة، وأكد على أن الأمر يتعلق باستخدام أشخاص لإنارة قوية باستخدام "البروجيكتورات".

"والملائكة مالقات فين تبان غير في مكناس"، هذه كانت من بين آلاف التعليقات الساخرة، المنشورة من طرف المغاربة المتفاعلين بموقع "فيسبوك"، حيث أكد المتفاعلون من خلالها على أن الأمر مجرد إشاعة و"الملائكة" لا يمكن أن ترى بالعين المجردة حتى يتم تصويرها.