دافع المنتخب الروسي يتوعد محمد صلاح ﻿

توعد المدافع الروسي إيليا كوتيبوف، نجم المنتخب المصري محمد صلاح خلال المباراة التي ستجمع المنتخب الروسي و المنتخب المصري، في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

شوف سبور

توعد المدافع الروسي إيليا كوتيبوف، نجم المنتخب المصري محمد صلاح خلال المباراة التي ستجمع المنتخب الروسي و المنتخب المصري، في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال إيليا كوتيبوف : " لعبة صلاح لا تقلقلني . كيف ستمنعه! حسنا يمكنك أن تفعل ما فعله راموس على سبيل المثال ".

وتابع: "لقد أظهر لنا طريقة واحدة لإيقافه ولا أستطيع أن أقول أنني كنت مستاءً عندما شاهدته يصاب في النهائي".

وكان صلاح قد تعرض لإصابة بالغة في الكتف الأيسر في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 ماي الماضي، ما أثار مخاوف من عدم قدرته على المشاركة في البطولة العالمية.