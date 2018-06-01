منع الوفد المغربي من حضور مؤتمر اتحاد أمريكا الجنوبية ﻿

منعت اللجنة المنظمة لمؤتمر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الذي أقيم بموسكو الروسية، أعضاء لجنة ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، من الترويج للملف المغربي.

شوف سبور

منعت اللجنة المنظمة لمؤتمر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الذي أقيم بموسكو الروسية، أعضاء لجنة ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، من الترويج للملف المغربي.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، قد منع الوفد المغربي، من حضور المؤتمر الذي عقد في العاصمة الأرجنيتينية بوينيس أيرس في أبريل الماضي، لأنهم اختاروا الملف الأمريكي للتصويت عليه.

ويحتاج الملف المغربي إلى 104 أصوات فقط ، من أصل 211 صوتا، لنيل شرف تنظيم "مونديال 2026".

يذكر أن الملف المغربي ينافس الملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.