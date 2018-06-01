الرئيس النيجيري يغادر المغرب في ختام زيارة عمل وصداقة رسمية ﻿

غادر رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، السيد محمدو بوهاري، المغرب اليوم الاثنين، في ختام زيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة، وذلك بدعوة كريمة من الملك محمد السادس.

"شوف تيفي"+" و م ع"

غادر رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، السيد محمدو بوهاري، المغرب اليوم الاثنين، في ختام زيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة، وذلك بدعوة كريمة من الملك محمد السادس.

وكان في وداع الرئيس النيجيري لدى مغادرته مطار الرباط-سلا، على الخصوص، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وبعد أن استعرض تشكيلة من القوات الملكية الجوية التي أدت له التحية، تقدم للسلام على الرئيس محمدو بوهاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وعامل عمالة الرباط، ورئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وكذا العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وقد قام الرئيس النيجيري يومي 10 و11 يونيو الجاري بزيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة على رأس وفد هام، تميزت على الخصوص بمباحثات على انفراد مع الملك محمد السادس والتوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.