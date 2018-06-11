بالصور .. وفاة شاب في مقتبل العمر في حادثة سير مروعة بين الدريوش و بن الطيب ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين الدريوش و بن الطيب فجر يوم الأحد-الإثنين حادثة سير مروعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر فيما أصيب مرافقه بإصابات متفاوتة الخطورة.

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شهدت الطريق الرابطة بين الدريوش و بن الطيب فجر يوم الأحد-الإثنين حادثة سير مروعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر فيما أصيب مرافقه بإصابات متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية، فإن سيارة خفيفة كانت قادمة من الدريوش في اتجاه بن الطيب اصطدمت بقوة بالدراجة النارية التي كانا عليها الهالك ورفيقه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سيارة الإسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى الحسني بالناظور فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

هذا وفور وقوع الحادث المميت، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي مرفوقين بالوقاية المدنية وسيارة نقل الأموات، حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.