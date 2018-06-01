الرئيس النيجيري يزور ضريح محمد الخامس ﻿

قام رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية محمدو بوهاري، اليوم الاثنين، بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.

"شوف تيفي"+" و م ع"

قام رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية محمدو بوهاري، اليوم الاثنين، بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.

وبعد قراءة الفاتحة ترحما على روحي الملكين الراحلين، وقع الرئيس بوهاري في الدفتر الذهبي للضريح.

وقام الرئيس النيجيري يومي 10 و11 يونيو بزيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة، بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، تميزت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.



