 عاجل.. اعتقال ''مول كنز سرغينة'' اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. اعتقال مول كنز سرغينة اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة | مجتمع

عاجل.. اعتقال ''مول كنز سرغينة'' اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة

فيديو مثير.. هذا هو الشخص اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره | مجتمع

فيديو مثير.. هذا هو ''الشخص'' اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه

الرئيس النيجيري يستقبل سعد الدين العـثماني | بوليتيك

الرئيس النيجيري يستقبل سعد الدين العـثماني

فيديو : مورينيو يرشح المغرب بالخروج مبكرا في المونديال | بووز

فيديو : مورينيو يرشح المغرب بالخروج مبكرا في المونديال

عاجل و بالفيديو.. ساكنة سرغينة بإقليم بولمان تصدمات خلال البحث عن الكنر+تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو.. ساكنة سرغينة بإقليم بولمان تصدمات خلال البحث عن الكنر+تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة

فيديو : كريستيانو يمنع طفل من الإنهيار بالبكاء ! | بووز

فيديو : كريستيانو يمنع طفل من الإنهيار بالبكاء !

مضامين البيان المشترك الذي صدر بمناسبة زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس نيجيريا للمغرب | بوليتيك

مضامين البيان المشترك الذي صدر بمناسبة زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس نيجيريا

المحكمة الإدارية تلغي قرارات تنقيل مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية | مجتمع

المحكمة الإدارية تلغي قرارات تنقيل مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

راقصة مغربية مشهورة مشات فيها..شدوها البوليس في مصر | دولي

راقصة مغربية مشهورة مشات فيها..شدوها البوليس في مصر

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

عاجل.. اعتقال ''مول كنز سرغينة'' اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 15:23 عاجل.. اعتقال مول كنز سرغينة اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة | مجتمع
عاجل.. اعتقال ''مول كنز سرغينة'' اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة سرغينة التابعة لإقليم بولمان، اعتقلت قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، الشخص الذي ظهر بماقطع فيديو على ''فيسبوك'' وهو يدعى وجود ''كنز سرغينة''

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة سرغينة التابعة لإقليم بولمان، اعتقلت قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، الشخص الذي ظهر بماقطع فيديو على ''فيسبوك'' وهو يدعى وجود ''كنز سرغينة'' بإحدى الجبال.

وأوضح المصدر ذاته أن منطقة سرغينة، عرفت حالة استنفار، حيث حلت السلطات المحلية والوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي بالمنطقة، حيث تم إيقاف هذا الشخص الذي جمع المئات من الأشخاص حوله، مدعيا وجود كنز، قبل أن يتم نقله إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي ببولمان للتحقيق معه.

تجدر الإشارة إلى أن '' المشعوذ'' كما وصفه المتفاعلون بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر بمقطع فيديو مباشر على ''فيسبوك''، وهو يؤكد وجود كنز بإحدى الجبال، وهو ما جعل المئات من المواطنين، يصدقونه ويقررون مشاركته عملية الحفر والبحث.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سرغينة الدرك الملكي سرغينة الجبال فيسبوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو مثير.. هذا هو الشخص اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره | مجتمع

فيديو مثير.. هذا هو ''الشخص'' اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره

المحكمة الإدارية تلغي قرارات تنقيل مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية | مجتمع

المحكمة الإدارية تلغي قرارات تنقيل مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

عاجل وبالفيديو.. احتجاج عمال شركة ديلفي الخاصة بالكابلاج بمدينة طنجة والقوات العمومية تتدخل | مجتمع

عاجل وبالفيديو.. احتجاج عمال شركة ''ديلفي'' الخاصة بالكابلاج بمدينة طنجة والقوات العمومية تتدخل

إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا تكلف فريقي عمل للتأكد من احترام المساطر الطبية المعمول بها في الحفاظ على صحة وسلامة الأم والطفل | مجتمع

إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا تكلف فريقي عمل للتأكد من احترام المساطر الطبية المعمول بها في الحفاظ على صحة وسلامة الأم والطفل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قصة صاـدمة..اغتاصبو ليها ولدها فرمضان وهاشنو وقع ليه منين خطفاتو طلابة فالحي الحسني بالبيضاء | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

قصة صاـدمة..اغتاصبو ليها ولدها فرمضان وهاشنو وقع ليه منين خطفاتو ''طلابة '' فالحي الحسني بالبيضاء

ساكنة دوار الغالية بالبيضاء يتعرضون لاعتداء خطير..بغاو يْـديونا نعيشو فزبالة ميريكان واش حنا ماشي مواطنين؟؟ | حالة خاصة

ساكنة دوار الغالية بالبيضاء يتعرضون لاعتداء خطير..بغاو يْـديونا نعيشو فزبالة ميريكان واش حنا ماشي مواطنين؟؟

حصــري بالفيديو.. الميلودي دخل طول وعرض فـــ طاليس من قلب منزله.. شوفو أشنو قال ! | خارج البلاطو

حصــري بالفيديو.. الميلودي دخل طول وعرض فـــ'' طاليس '' من قلب منزله.. شوفو أشنو قال !

كرنفال يجوب شارع واد فاس احتفالا بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها الأمن الوطني بالعاصمة العلمية | خارج البلاطو

كرنفال يجوب شارع واد فاس احتفالا بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها الأمن الوطني بالعاصمة العلمية

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. اعتقال مول كنز سرغينة اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة | مجتمع
منذ 27 دقيقة

عاجل.. اعتقال ''مول كنز سرغينة'' اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة

فيديو مثير.. هذا هو الشخص اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره | مجتمع

فيديو مثير.. هذا هو ''الشخص'' اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه

الرئيس النيجيري يستقبل سعد الدين العـثماني | بوليتيك

الرئيس النيجيري يستقبل سعد الدين العـثماني

فيديو : مورينيو يرشح المغرب بالخروج مبكرا في المونديال | بووز

فيديو : مورينيو يرشح المغرب بالخروج مبكرا في المونديال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.