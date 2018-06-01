عاجل.. اعتقال ''مول كنز سرغينة'' اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة سرغينة التابعة لإقليم بولمان، اعتقلت قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، الشخص الذي ظهر بماقطع فيديو على ''فيسبوك'' وهو يدعى وجود ''كنز سرغينة''

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة سرغينة التابعة لإقليم بولمان، اعتقلت قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، الشخص الذي ظهر بماقطع فيديو على ''فيسبوك'' وهو يدعى وجود ''كنز سرغينة'' بإحدى الجبال.

وأوضح المصدر ذاته أن منطقة سرغينة، عرفت حالة استنفار، حيث حلت السلطات المحلية والوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي بالمنطقة، حيث تم إيقاف هذا الشخص الذي جمع المئات من الأشخاص حوله، مدعيا وجود كنز، قبل أن يتم نقله إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي ببولمان للتحقيق معه.

تجدر الإشارة إلى أن '' المشعوذ'' كما وصفه المتفاعلون بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر بمقطع فيديو مباشر على ''فيسبوك''، وهو يؤكد وجود كنز بإحدى الجبال، وهو ما جعل المئات من المواطنين، يصدقونه ويقررون مشاركته عملية الحفر والبحث.