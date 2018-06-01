 فيديو مثير.. هذا هو ''الشخص'' اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الرئيس النيجيري يزور ضريح محمد الخامس | بوليتيك

الرئيس النيجيري يزور ضريح محمد الخامس

عاجل.. اعتقال مول كنز سرغينة اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة | مجتمع

عاجل.. اعتقال ''مول كنز سرغينة'' اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة

فيديو مثير.. هذا هو الشخص اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره | مجتمع

فيديو مثير.. هذا هو ''الشخص'' اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه

الرئيس النيجيري يستقبل سعد الدين العـثماني | بوليتيك

الرئيس النيجيري يستقبل سعد الدين العـثماني

فيديو : مورينيو يرشح المغرب بالخروج مبكرا في المونديال | بووز

فيديو : مورينيو يرشح المغرب بالخروج مبكرا في المونديال

عاجل و بالفيديو.. ساكنة سرغينة بإقليم بولمان تصدمات خلال البحث عن الكنر+تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو.. ساكنة سرغينة بإقليم بولمان تصدمات خلال البحث عن الكنر+تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة

فيديو : كريستيانو يمنع طفل من الإنهيار بالبكاء ! | بووز

فيديو : كريستيانو يمنع طفل من الإنهيار بالبكاء !

مضامين البيان المشترك الذي صدر بمناسبة زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس نيجيريا للمغرب | بوليتيك

مضامين البيان المشترك الذي صدر بمناسبة زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس نيجيريا

المحكمة الإدارية تلغي قرارات تنقيل مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية | مجتمع

المحكمة الإدارية تلغي قرارات تنقيل مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

فيديو مثير.. هذا هو ''الشخص'' اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 15:22 فيديو مثير.. هذا هو الشخص اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره | مجتمع
فيديو مثير.. هذا هو ''الشخص'' اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره
نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام ''شخص'' يضع بين كتفيه العلم الوطني وهو يدعى وجود كنز بجبل بمنطقة ''سرغينة'' بإقليم بولمان.

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام ''شخص'' يضع بين كتفيه العلم الوطني وهو يدعى وجود كنز بجبل بمنطقة ''سرغينة'' بإقليم بولمان.

وتبلغ مدة الفيديو 7 دقائق، ظهر بها الشخص الذي وصفه نشطاء بـ ''المشعوذ''، وهو يجمع في الجبل المئات من الأشخاص من أبناء دواره، مدعيا وجود ''كنز'' سيراه الجميع بعد عملية الحفر التي سيشارك بها أفراد أسرته.

تجدر الإشارة إلى أن ساكنة ''سرغينة''، خرجت منذ صباح يومه الاثنين، من أجل المشاركة في عملية الحفر، بعد تصديقهم لادعاءات شخص، أكد وجود كنز مدفون بإحدى الجبال.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الكنز بولمان سرغينة العلم الوطني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. اعتقال مول كنز سرغينة اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة | مجتمع

عاجل.. اعتقال ''مول كنز سرغينة'' اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة

المحكمة الإدارية تلغي قرارات تنقيل مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية | مجتمع

المحكمة الإدارية تلغي قرارات تنقيل مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

عاجل وبالفيديو.. احتجاج عمال شركة ديلفي الخاصة بالكابلاج بمدينة طنجة والقوات العمومية تتدخل | مجتمع

عاجل وبالفيديو.. احتجاج عمال شركة ''ديلفي'' الخاصة بالكابلاج بمدينة طنجة والقوات العمومية تتدخل

إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا تكلف فريقي عمل للتأكد من احترام المساطر الطبية المعمول بها في الحفاظ على صحة وسلامة الأم والطفل | مجتمع

إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا تكلف فريقي عمل للتأكد من احترام المساطر الطبية المعمول بها في الحفاظ على صحة وسلامة الأم والطفل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قصة صاـدمة..اغتاصبو ليها ولدها فرمضان وهاشنو وقع ليه منين خطفاتو طلابة فالحي الحسني بالبيضاء | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

قصة صاـدمة..اغتاصبو ليها ولدها فرمضان وهاشنو وقع ليه منين خطفاتو ''طلابة '' فالحي الحسني بالبيضاء

ساكنة دوار الغالية بالبيضاء يتعرضون لاعتداء خطير..بغاو يْـديونا نعيشو فزبالة ميريكان واش حنا ماشي مواطنين؟؟ | حالة خاصة

ساكنة دوار الغالية بالبيضاء يتعرضون لاعتداء خطير..بغاو يْـديونا نعيشو فزبالة ميريكان واش حنا ماشي مواطنين؟؟

حصــري بالفيديو.. الميلودي دخل طول وعرض فـــ طاليس من قلب منزله.. شوفو أشنو قال ! | خارج البلاطو

حصــري بالفيديو.. الميلودي دخل طول وعرض فـــ'' طاليس '' من قلب منزله.. شوفو أشنو قال !

كرنفال يجوب شارع واد فاس احتفالا بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها الأمن الوطني بالعاصمة العلمية | خارج البلاطو

كرنفال يجوب شارع واد فاس احتفالا بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها الأمن الوطني بالعاصمة العلمية

﻿

آخر المستجدات

الرئيس النيجيري يزور ضريح محمد الخامس | بوليتيك
منذ 10 دقائق

الرئيس النيجيري يزور ضريح محمد الخامس

عاجل.. اعتقال مول كنز سرغينة اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة | مجتمع

عاجل.. اعتقال ''مول كنز سرغينة'' اللي جمع الناس+تفاصيل حصرية جديدة

فيديو مثير.. هذا هو الشخص اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره | مجتمع

فيديو مثير.. هذا هو ''الشخص'' اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه

الرئيس النيجيري يستقبل سعد الدين العـثماني | بوليتيك

الرئيس النيجيري يستقبل سعد الدين العـثماني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.