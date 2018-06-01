فيديو مثير.. هذا هو ''الشخص'' اللي جمع الناس بمنطقة سرغينة وقاليهم غادي يجبد الكنز..شوفو كيفاش تيقوه أبناء دواره ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام ''شخص'' يضع بين كتفيه العلم الوطني وهو يدعى وجود كنز بجبل بمنطقة ''سرغينة'' بإقليم بولمان.

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام ''شخص'' يضع بين كتفيه العلم الوطني وهو يدعى وجود كنز بجبل بمنطقة ''سرغينة'' بإقليم بولمان.

وتبلغ مدة الفيديو 7 دقائق، ظهر بها الشخص الذي وصفه نشطاء بـ ''المشعوذ''، وهو يجمع في الجبل المئات من الأشخاص من أبناء دواره، مدعيا وجود ''كنز'' سيراه الجميع بعد عملية الحفر التي سيشارك بها أفراد أسرته.

تجدر الإشارة إلى أن ساكنة ''سرغينة''، خرجت منذ صباح يومه الاثنين، من أجل المشاركة في عملية الحفر، بعد تصديقهم لادعاءات شخص، أكد وجود كنز مدفون بإحدى الجبال.





