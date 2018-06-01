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الرئيس النيجيري يستقبل سعد الدين العـثماني

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 15:04 الرئيس النيجيري يستقبل سعد الدين العـثماني | بوليتيك
الرئيس النيجيري يستقبل سعد الدين العـثماني
استقبل الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، اليوم الاثنين بقصر الضيافة بالرباط، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

"شوف تيفي"

استقبل الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، اليوم الاثنين بقصر الضيافة بالرباط، رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني.

وأبرز العثماني، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن الاستقبال الذي خصه به الرئيس النيجيري كان مناسبة لاستعراض السبل التي من شأنها زيادة تعزيز علاقات التعاون بين المغرب ونيجيريا. 

وفي معرض تطرقه للعلاقات "التاريخية" بين البلدين، أكد  العثماني أن هذه العلاقات تغطي العديد من مجالات التعاون، وخاصة السياسية، والدينية، والفلاحية، والصناعية، وتفتح آفاقا واعدة لتوطيدها. 

وأشار إلى أنه بهدف توسيع مجالات هذا التعاون الثنائي لتشمل مزيدا من القطاعات، كالسياحة والتعليم والاقتصاد، قام البلدان بتوقيع عدة اتفاقيات كما اتفقا على وضع برنامج للتنمية، معربا في ذات السياق عن الأمل في ضخ مزيد من الاستثمارات وتعزيز تواجد الطلبة النيجريين في المملكة. 

وحل الرئيس النيجيري أمس الأحد بالرباط، في زيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة المغربية، وذلك بدعوة كريمة من الملك محمد السادس.

 

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