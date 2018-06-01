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عاجل و بالفيديو.. ساكنة سرغينة بإقليم بولمان تصدمات خلال البحث عن الكنر+تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 14:43 عاجل و بالفيديو.. ساكنة سرغينة بإقليم بولمان تصدمات خلال البحث عن الكنر+تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة | حوادث و حقوق
عاجل و بالفيديو.. ساكنة سرغينة بإقليم بولمان تصدمات خلال البحث عن الكنر+تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
عبرت ساكنة سرغينة التابعة لإقليم بولمان، قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، عن غضبها الشديد، بعد فشل شخص ''مشعوذ'' في استخراج كنز من جبل يوجد بالقرب من مجموعة من الدواوير.

''شوف تيفي''

 

عبرت ساكنة سرغينة التابعة لإقليم بولمان، قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، عن غضبها الشديد، بعد فشل شخص ''مشعوذ'' في استخراج كنز من جبل يوجد بالقرب من مجموعة من الدواوير.

وتفاعلت ساكنة سرغينة مع مقطع فيديو مباشر على ''الفيسبوك''، حيث أكد العديد منهم أن شخصا، ادعى وجود كنز بجبل المنطقة، يحتوى على ذهب وألماس، يمكن استخراجهما، ولكن شريطة أن تتم عملية الحفر في اليوم الذي يسبق ليلة القدر.

وأوضح المتفاعلون أن الساكنة، قامت بنقل هذا الشخص على الأكتاف، ونقلته إلى الجبل عند الساعة الثامنة صباحا، حيث استمرت عملية الحفر لأكثر من 6 ساعات، لكن دون العثور على ''الكنز''، ما أثار غضب ساكنة الدواوير التي صدقت ادعاءات هذا الشخص.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

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