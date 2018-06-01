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مضامين البيان المشترك الذي صدر بمناسبة زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس نيجيريا للمغرب

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 14:21 مضامين البيان المشترك الذي صدر بمناسبة زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس نيجيريا للمغرب | بوليتيك
مضامين البيان المشترك الذي صدر بمناسبة زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس نيجيريا للمغرب
أصدرت المملكة المغربية والجمهورية الفيدرالية لنيجيريا، اليوم الإثنين ، بيانا مشتركا في أعقاب زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية نيجيريا ، فخامة محمدو بوهاري، للمغرب، يومي 10 و

شــوف تيفي:و م ع

 

أصدرت المملكة المغربية والجمهورية الفيدرالية لنيجيريا، اليوم الإثنين ، بيانا مشتركا في أعقاب زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية نيجيريا ، فخامة محمدو بوهاري، للمغرب، يومي 10 و 11 يونيو .

وفي ما يلي نص البيان :

" بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، قام رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية فخامة السيد محمدو بوهاري بزيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة المغربية، الأولى من نوعها لرئيس لهذا البلد للمملكة، يومي 10 و 11 يونيو 2018 . وتأتي هذه الزيارة لتقوية العلاقات الثنائية الإيجابية القائمة بين المغرب ونيجيريا منذ الزيارة الملكية لأبوجا في دجنبر 2016 . وباعتبارهما قائدين لبلدين إفريقيين هامين، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس محمدو بوهاري، إرادتهما في خلق نموذج للتعاون جنوب- جنوب. وبهذه الروح، عبرا عن ارتياحهما للتطور الملموس المنجز في مختلف مجالات التعاون، على غرار الفلاحة والأسمدة والبنى التحتية المتعلقة بالطاقة والاستغلال المنجمي. وسجل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس بوهاري بارتياح المراحل التي تم قطعها، وأبرزا التزامهما بمواصلة تفعيل مشروع أنبوب الغاز الإقليمي، الذي من المنتظر أن يربط الموارد الغازية لنيجيريا ولعدد من بلدان غرب إفريقيا بالمغرب وأوروبا، بما من شأنه تشجيع الاندماج والتنمية ببلدان منطقة غرب إفريقيا .

كما أبرز قائدا البلدين التطورات المهمة المسجلة في مجالات أخرى للتعاون الثنائي، كما يشهد على ذلك الاتفاق المبرم بين المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب وجمعية منتجي ومزودي الأسمدة بنيجيريا من أجل الاستثمار في إنتاج الأسمدة، وبروتوكول الاتفاق بين المكتب الشريف للفوسفاط والصندوق الاستثماري السيادي بنيجيريا بشأن إنجاز منصة صناعية، موجهة بالخصوص لتطوير مصنع هام لإنتاج الأمونياك.

وعلى أساس هذا التعاون النموذجي، اتفق قائدا البلدين على تطوير شراكة في المجال الفلاحي خصوصا من خلال التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال التكوين المهني والتأطير التقني.

وبخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمدو بوهاري إرادتهما للتشاور وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد الإفريقي.

وهنأ فخامة الرئيس بوهاري الملك محمد السادس على انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. كما هنأ صاحب الجلالة على إتمام مهمته بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، والتي أفضت إلى تقديم الأجندة الإفريقية للهجرة وإحداث المرصد الإفريقي للهجرة. ونوه السيد بوهاري أيضا بالالتزام الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالتنمية المستدامة في إفريقيا.

كما هنأ الملك محمد السادس فخامة الرئيس بوهاري على ريادته ضمن المبادرة الإقليمية لمناهضة الإرهاب في منطقة بحيرة تشاد، وأثنى على جهوده باعتباره رائدا للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.

وانسجاما مع روح شهر رمضان المعظم، أكد قائدا البلدين تشبثهما بقيم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي، التي جاء بها الإسلام. وأعرب قائدا البلدين عن عميق انشغالهما إزاء التطرف العنيف والإرهاب وتنامي المخاطر التي تتهدد أمن القارة الإفريقية. وأكدا إرادتهما لتعزيز التعاون في مجال القضاء على التطرف في إفريقيا وخارجها.

وفي ختام زيارة العمل والصداقة الرسمية، عبر فخامة الرئيس بوهاري، باسم الوفد المرافق له، عن عميق امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي خصه به صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية والشعب المغربي الشقيق".

 

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