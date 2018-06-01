المحكمة الإدارية تلغي قرارات تنقيل مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ﻿

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرارات تنقيل مجموعة من مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث تم إنصاف مستخدمات التعاضدية ضد القرارات التعسفية لعبد المولى عبد المومني رئيس

"شوف تيفي"

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرارات تنقيل مجموعة من مستخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث تم إنصاف مستخدمات التعاضدية ضد القرارات التعسفية لعبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وأوضح المحامي عمر بنجلون في اتصال هاتفي خص به قناة "شوف تيفي" أن منطوق الحكم كان هو إلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الأثار القانونية ، مضيفا أن المحكمة الإدارية أكدت أن قرارات رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية تحمل في طياتها الشطط في استعمال السلطة .

وأضاف المحامي بنجلون لـ"شوف تيفي" أن قرارات التعاضدية شابتها بعض العيوب والانحرافات ، وذلك حسب القانون المحدث للمحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمادتين 20 و8 .

واختتم قائلا : "هذه أحكام تــزيد ثقتنا في القضاء الإداري المغربي الذي كم مرة أثبت استقلاليته وشجاعته في حماية القانون ومصلحة العامة والخاصة على حد سواء..."