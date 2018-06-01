مفاجأة.. اللاعب المغربي محسن متولي ينتقل إلى هذا الفريق!!! ﻿

كشفت تقارير إعلامية قطرية، أن الدولي المغربي محسن متولي لاعب فريق الريان القطري، اقترب من الانضمام لصفوف فريق الأهلي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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كشفت تقارير إعلامية قطرية، أن الدولي المغربي محسن متولي لاعب فريق الريان القطري، اقترب من الانضمام لصفوف فريق الأهلي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت صحيفة الراية القطرية، أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمراحل متقدمة، خصوصا في ظل عدم استمراره في رفقة الريان القطري خلال الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن مدرب الأهلي القطري، ميلان ماتشالا أبدى إعجابه بإمكانياته وبقدراته العالية، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة خصوصا و أن مصادرا أكدت توقيع متولي رسميا للنادي الأهلي القطري .

ويذكر أن الجماهير الرجاوية كانت تمني النفس في عودة محسن متولي للفريق الأخضر ، بعد رحيل سعيد حسبان من رئاسة الفريق .