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راقصة مغربية مشهورة مشات فيها..شدوها البوليس في مصر

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 13:47 راقصة مغربية مشهورة مشات فيها..شدوها البوليس في مصر | دولي
راقصة مغربية مشهورة مشات فيها..شدوها البوليس في مصر
قامت أجهزة الشرطة المصرية، أمس الأحد، باعتقال الراقصة المغربية ميار جازولي، على خلفية بلاغ مقدم ضدها بالنصب.

"شوف تيفي"

قامت أجهزة الشرطة المصرية، أمس الأحد، باعتقال الراقصة المغربية ميار جازولي، على خلفية بلاغ مقدم ضدها بالنصب.

وحسب موقع "مصراوي" المصري فقد تلقى رئيس مباحث نقطة شرطة المهندسين بلاغا يتهم الراقصة المغربية بالنصب على أحد الأشخاص بينهما شراكة، وأمكن ضبطها بأحد الأمكنة بدائرة قسم شرطة العجوزة.


وأوضح المصدر ذاته أن الراقصة المغربية، تبادلت الاتهامات مع مقدم البلاغ، وأكدت أن البلاغ كيدي، وأن زوجها "مصري" وراء تلك الواقعة بسبب خلافات نشبت بينهما مؤخرا، متهمة إياه بأنه دبر ذلك البلاغ، مضيفا أن الأمن حرر محضرا بالواقعة، وتحفظ بالطرفين قبل ترحيلهما لقسم شرطة العجوزة، تمهيدا لعرضهما صباح يومه الاثنين على النيابة.

 

 

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