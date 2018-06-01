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عاجل من قلب موسكو.. أمريكا متفوقة بأربعة أصوات فقط على الملف المغربي في ملف موروكو 2026

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 13:27 عاجل من قلب موسكو.. أمريكا متفوقة بأربعة أصوات فقط على الملف المغربي في ملف موروكو 2026 | سبور
عاجل من قلب موسكو.. أمريكا متفوقة بأربعة أصوات فقط على الملف المغربي في ملف موروكو 2026
أيام قليلة قبل موعد الحسم، حصلت ''شوف تيفي'' على معطيات حصرية حول نسب التصويت المتعلقة بملف موروكو2026 والملف الثلاثي من حيث عدد الأصوات التي يتوفر عليها لحد الملفان معا.

شــــوف تيفي:

 

أيام قليلة قبل موعد الحسم، حصلت "شوف تيفي" على معطيات حصرية حول نسب التصويت المتعلقة بملف موروكو2026 والملف الثلاثي من حيث عدد الأصوات التي يتوفر عليها لحد الملفان معا.

وهكذا كشفت مصادرنا الخاصة، يومه الإثنين، أن المغرب يتوفر على 90 صوتا مقابل 94 صوتا للملف الثلاثي الأمريكي بفارق 4 أصوات وذلك على بعد يومين فقط عن موعد الحسم مضيفة أن لا شيء محسوم لحدود كتابة هذه الأسطــر.

للإشارة ففي الـ13 من يونيو الجاري، قبل يوم من انطلاق مونديال روسيا، سيتم الإعلان رسميا عن البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2026، الذي يتنافس عليه المغرب مع ملف يجمع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب موروكو 2026 ترشيح المغرب ملف أمريكا

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