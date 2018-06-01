عاجل وبالفيديو.. احتجاج عمال شركة ''ديلفي'' الخاصة بالكابلاج بمدينة طنجة والقوات العمومية تتدخل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن آلاف العمال التابعين لشركة ''ديلفي'' المنتجة للأسلاك الكهربائية للسيارات بمدينة طنجة، ينظمون في هذه اللحظات من يومه الإثنين 11 يونيو، وقفة احتجاجية بمحيط الشركة،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن آلاف العمال التابعين لشركة ''ديلفي'' المنتجة للأسلاك الكهربائية للسيارات بمدينة طنجة، ينظمون في هذه اللحظات من يومه الإثنين 11 يونيو، وقفة احتجاجية بمحيط الشركة، للمطالبة بحقوقهم، بعد قرار تغيير اسم الشركة إلى ''أبتيف''.

وأوضح أحد العمال في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل، أن قانون الشغل واضح، حيث يمكن للإدارة المكلفة بتسيير الشركة تغيير الاسم باتفاق مع العمال، مشيرا إلى أن الجميع، تفاجؤوا بداية شهر يونيو الجاري، بنشر الشركة لإعلان، تؤكد فيه تغيير الاسم، وتطالب العمال بتوقيع عقد جديد معها.

وأكد المتحدث على أن العمال رفضوا توقيع عقد جديد، مخافة أن تضيع السنوات الطويلة التي عملوا بها بالشركة، مبرزا أن التوقيع يعني العمل مع شركة جديدة، وبالتالي فإن سنوات من العمل ستضيع دون أن يحصل العمال على تعويض مادي.

وأشار العامل إلى أن زملاءه بالعمل، طالبوا إدارة الشركة بتمكينهم من التعويضات الخاصة بالسنوات التي عملوا بها، وذلك مقابل التوقيع مع الشركة الجديدة، وهو المقترح الذي رفضته الإدارة التي لم تَفِ بوعدها بخصوص الدخول في حوار لإنهاء هذا المشكل، واختارت الاستعانة بالقوات العمومية التي منعت العمال من مواصلة الاحتجاج داخل الشركة.