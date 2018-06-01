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هذه القنوات العربية الناقلة لمباريات المونديال

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 12:44 هذه القنوات العربية الناقلة لمباريات المونديال | سبور
هذه القنوات العربية الناقلة لمباريات المونديال
أكدت مجموعة من القنوات العربية، نقل مباريات نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، لفائدة الجماهير الرياضية في كل أنحاء العالم و البلدان العربية ، لمتابعة مباريات منتخباتهم '' المنتخب التونسي، المنتخب

شوف سبور

أكدت مجموعة من القنوات العربية، نقل مباريات نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، لفائدة الجماهير الرياضية في كل أنحاء العالم و البلدان العربية ، لمتابعة مباريات منتخباتهم " المنتخب التونسي، المنتخب المغربي، المنتخب المصري؛ المنتخب السعودي".

ومن بين القنوات الذي ستنقل مباريات المونديال، قناة ENTV Algeria و الجزائرية الأولى الأرضية، ثم تلفزيون الرسمي اللبناني، إضافة الى قناة "مكان" الفلسطينية.


ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.، حيث سيجرى مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة المنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة غالينينغراد وقد حصلت قناة الرياضية المغربية على النقل الحصري لمونديال روسيا 2018 .

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء المنتخب المغربي كأس العالم 2018 روسيا

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