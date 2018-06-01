نادي القضاة يستنكر خروقات عملية التعيين والتنقيلات الجديدة ﻿

بعد أن هنأ النادي الملتحقين الجدد بسلك القضاء، أكد أن عملية التعيين شابتها خروقات، على رأسها ''عدم احترام ترتيب تخرجهم في بعض الحالات، وكذا القرب الجغرافي''، و''عدم مراعاة الوضعية الصحية للقاضي

"شوف تيفي"

بعد أن هنأ النادي الملتحقين الجدد بسلك القضاء، أكد أن عملية التعيين شابتها خروقات، على رأسها "عدم احترام ترتيب تخرجهم في بعض الحالات، وكذا القرب الجغرافي"، و"عدم مراعاة الوضعية الصحية للقاضي المعني بالتعيين، كما هو حال من عيّن بابتدائية بولمان، في الوقت الذي تحتاج حالته الصحية الحرجة تتبعا ومراقبة طبية دائمة"، ناهيك عن "عدم مراعاة الظروف العائلية من حيث عمل الزوجة، وصعوبة انتقالها، وكذا وضعها الصحي".

أوضح النادي في بلاغ له، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أنه لتجاوز هذه الإشكالات وجب إرفاق لائحة التعيينات بتوضيحات وبيانات مفصلة تجيب عن بعض التساؤلات العامة والمفترضة، إلى جانب قيام المجلس "بالتعيين العلني عن طريق جمع جميع القضاة الجدد في مكان واحد، بحضور ممثلي الجمعيات المهنية، ثم الإعلان عن المناصب الشاغرة، والبدء في اختيارها بحسب ترتيب تخرجهم، مع استثناء الحالات الخاصة المبررة بتوضيحات وإثباتات".

واستنكر النادي ما أسماه خرق المجلس الأعلى للسلطة القضائية عملية تنقيل طالت بعض القضاة، من بينها النقل بدون طلب ولا رغبة من القاضي "إذ تم تسجيل حالات كثيرة تم بمقتضاها نقل مجموعة من القضاة بناء على "سد الخصاص"، دون مراعاة لمعياري القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية لهم، ولا حتى تخصصهم كما هو حال من نقل من المحاكم التجارية إلى المحاكم العادية"، وكذا النقل إثر الترقية، حيث "تم تسجيل بعض الحالات التي نقل فيها قضاة دون مراعاة للمعيارين أعلاه، كما هو حال من نقل من دائرة القنيطرة إلى دائرة الرشيدية، والحال أن بين الدائرتين دائرتان قضائيتان أخريان، فضلا عن أن زوجته تعمل بمدينة طنجة، وله أبناء صغار، وهو ما أثار كثيرا من الشبهات في صفوف القضاة حول خلفيات ذلك، يحتمل معها أن تكون من طبيعة "انتخابوية مهنية"".



وسجلت الجمعية المهنية للقضاة بعض حالات المحاباة في النقل دون توفرها على المعايير المعمول بها، مع ما نتج عن ذلك من القفز على حق قضاة تتوفر فيهم تلك المعايير "كما هو حال من نقل من مركز "تيسة" إلى المحكمة التجارية بفاس، في خرق واضح للقانون التنظيمي وللنظام الداخلي، أو كحال من نقل من المحكمة الابتدائية بسلا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط رغم حداثة التحاقه بالقضاء، أو كما هو حال من حُرم من الانتقال من محكمة ابتدائية إلى محكمة الاستئناف، رغم توفره على كل المعايير المعتمدة، في الوقت الذي أعطيت الأولوية لمن انتُدب إلى المنصب .

و استنكر النادي نهج المجلس انتهاك مبادئ "المحاكمة العادلة"، بـ"تضييقه على حق القضاة المحالين عليه تأديبيا في الدفاع، وهو الحق المكفول لهم بمقتضى الدستور والقانون، لما حصر عدد المدافعين عن مصالح هؤلاء الأخيرين في عضو واحد، وهو ما يعد ارتدادا حقوقيا خطيرا حتى على مكتسبات المجلس السابق. كما يعتبر ذلك، خرقا مسطريا خطيرا، وانتهاكا لحق من حقوق الإنسان قررته كافة المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، يتعهد بعدم السكوت عنها إطلاقا".

ودعا إلى "التحرز من الخوض في بعض القضايا التي لم ترفع عنها السرية بعد، طالما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكن قد نشر نتائج أشغاله وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 60 من القانون التنظيمي المنظم له، وكذا المادة 17 من نظامه الداخلي".