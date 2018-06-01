عاجل..فيديو على المباشر..قبل ليلة القدر: مشعوذ دار طقوس ديال السحر والشعوذة لاستخراج "كنز" ببولمان..ومئات المغاربة حاضرين ﻿

تفاجأ المغاربة قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، بنشر حساب فيسبوكي، لمقطع فيديو مباشر، يظهر تجمع المئات من المواطنين بمنطقة ''سرغينة'' بإقليم بولمان، حول شاب يقوم بأعمال سحر وشعوذة قبل ليلة القدر

"شوف تيفي"

تفاجأ المغاربة قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، بنشر حساب فيسبوكي، لمقطع فيديو مباشر، يظهر تجمع المئات من المواطنين بمنطقة "سرغينة" بإقليم بولمان، حول شاب يقوم بأعمال سحر وشعوذة قبل ليلة القدر لاستخراج "كنز".

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته نصف ساعة، شابا وهو يقوم بوضع بعض الطلاسم السحرية لاستخراج "الكنز" وسط تجمع مئات المواطنين والمواطنات، حيث صدق الجميع إمكانية استخراج "الكنز" من الأرض بواسطة "الجن".

وأكد مصور الفيديو أن المئات من المواطنين من مختلف المدن المغربية، حضروا واقعة استخراج "الكنز"، مؤكدا أن الحاضرين حلوا من مدن الدار البيضاء وفاس لاستخراج "كنز سرغينة".



