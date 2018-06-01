 تتويج أربعة قراء مغاربة في أبوظبي بجائزة ''التحبير للقرآن الكريم وعلومه '' في دورتها الرابعة ﻿
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تتويج أربعة قراء مغاربة في أبوظبي بجائزة ''التحبير للقرآن الكريم وعلومه '' في دورتها الرابعة

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 10:51 تتويج أربعة قراء مغاربة في أبوظبي بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها الرابعة | مجتمع
تتويج أربعة قراء مغاربة في أبوظبي بجائزة ''التحبير للقرآن الكريم وعلومه '' في دورتها الرابعة
تم مساء أمس الأحد في أبوظبي تتويج الفائزين بجائزة ''التحبير للقرآن الكريم وعلومه '' في دورتها الرابعة ضمنهم أربعة قراء مغاربة.

'شوف تيفي''

 

تم مساء أمس الأحد في أبوظبي تتويج الفائزين بجائزة ''التحبير للقرآن الكريم وعلومه '' في دورتها الرابعة ضمنهم أربعة قراء مغاربة.

وهكذا فاز من المغرب كل من عبد الصمد المبروكي بالمركز الأول في فئة الترتيل'' كافة الجنسيات- ذكور'' ،كما تمكنت خولة الدرقاوي وفرح البقالي من الظفر بالمركزين الأول والثاني على التوالي، وذلك في فئة الترتيل '' كافة الجنسيات- إناث''، فيما احتل حمزة الشبل المركز الثالث ضمن فئة الترتيل '' كافة الجنسيات -أطفال'' التي فاز فيها القارئ المصري عاصم محمد السيد عبد الله إسماعيل بالمركز الأول ، كما تم تتويج قراء آخرين من الإمارات وباكستان ومصر وأندونيسا وسوريا الذين احتلوا مراكز متقدمة في هذه المسابقة العالمية.

و قال الأستاذ وسيم يوسف الأمين العام للجائزة و إمام و خطيب مسجد الشيخ زايد الكبير في كلمة بالمناسبة، إن الجائزة تهدف إلى تشجيع الشباب المسلم في العالم أجمع على التنافس في مجال القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتوجيه الناشئة لفهم روح الإسلام والوسطية ورسالته الإنسانية للعالم كافة.

وشدد على أهمية نشر مفاهيم الإسلام الصحيحة ومحاربة الانغلاق وتشجيع الحوار الحضاري بين الديانات خدمة للإنسانية وتحقيق عظمة الدين الاسلامي الحنيف ونشر مفاهيمه الصحيحة عبر تعزيز قيم التسامح والسلام والحوار .

وكانت الجائزة قد انطلقت مطلع شهر رمضان الحالي بدعم من مؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشريك الرسمي للفعالية.

وتضمنت المسابقة فئة الترتيل للقرآن الكريم التي تنقسم إلى قسمين أحدهما مفتوح لجميع الجنسيات من أنحاء العالم، من الذكور والإناث والأطفال، فيما يخصص القسم الثاني من الجائزة للمواطنين الإماراتيين من الذكور والإناث والأطفال كذلك .

 

‫شوف تيفي

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