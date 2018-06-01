الاتحاد المغربي للشغل يسائل وزير الصحة عن الأوضاع الكارثية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط ﻿

كشف الاتحاد المغربي للشغل في بيان له، أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الذي تتمثل مهمته في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ،

شوف تيفي"

كشف الاتحاد المغربي للشغل في بيان له، أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الذي تتمثل مهمته في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، يحتاج بدوره إلى علاج عاجل وبالصدمات، حيت حقق المركز الذي يقوم بتسيير 10 مستشفيات بالرباط و سلا قفزة هائلة غير مسبوقة الى الوراء، جراء عدة تجاوزات غير قانونية ترتب عنها احتجاجات يومية للعاملين وشكايات المواطنين و بيانات لا تعد و لا تحصى حول الواقع المر مما يبرهن عن الضعف الكبير في التسيير والعجز في التدبير وسوء الحكامة، تراجعات بامتياز طالت النهوض بالأوضاع المهنية و المادية للعاملين الذين يقومون بمجهودات كبيرة رغم قساوة الظروف.

وأوضح البيان أن المواطنين بدورهم يشتكون من عدم تلبية حاجياتهم وانتظاراتهم اليومية، من ضعف الطاقة الاستعابية والمواعيد البعيدة حسب تغطيتهم للتطبيب و التشخيص و الاستشفاء و ارتفاع التكاليف، ناهيك عن انعدام مجموعة من الخدمات وقلة الالات والمعدات، ونفاد من الحين الى الاخر مخزون بعض الكواشف و الأدوية و الأعطاب المتكررة و اللائحة جد طويلة......، مؤكدا أن قدرة المركز في مواجهة الاختلالات المتراكمة بادارته و بالمستشفيات التابعة له مع توريث المناصب، فإن طلب منه الاستفسار حول الصفقات المشبوهة، تستخدم مبرراته المعروفة لدى الجميع و الاجتهاد في تغطية الشمس بالغربال، وان لجأت الادارة لطلب لقاء مع النقابة بعد 3 سنوات فاعلم أن مجلسها الاداري قد اقترب انعقاده.حسب نص البيان

وتساءل البيان"يا ترى ما هي المعايير الحقيقية المعتمدة المحددة لميزانية المركز؟ وهل هناك توافق بين الميزانية المعتمدة وانتاجية الادارة السنوية في ظل غياب أي تقييم سنوي فعلي، لتحديد مدى ملائمتها مع الأهداف المسطرة؟ وأن تغيب وزارة الصحة أمام هذه الاختلالات؟ "

وأكد البيان أن المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المجتمع مع المكاتب النقابية المحلية السبعة (7) التابعة له بمستشفيات الرباط و سلا يوم الاثنين11 يونيو 2018 لتدارس هذا الوضع، جدد مرة أخرى استنكاره لما يشهده المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط من تجاوزات وتردي، وأعلت تضامنه مع مطالب الممرضين و الأطباء و المساعدين الطبيين و الاداريين بكافة التخصصات.



وطالب المكتب النقابي الموحد، يضيف البيان، بالتدخل العاجل للوزارة الوصية للبث في مختلف الإختلالات التي يراكمها المركز بمجموعة من المستشفيات، وإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على جوانب الحكامة والتدبير و التسيير ومراقبة ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، و فتح تحقيق في مختلف الصفقات المشبوهة وانجاز الاشغال مقارنة مع دفتر التحملات في مختلف المستشفيات، و تلبية مطالب الشغيلة الصحية على المستوى المهني والاداري والمعنوي و المادي (الميزانية المستقلة والعامة)، بالإضافة إلى وضع حد لتحميل اختلالات المنظومة الصحية و فشل تدبير المركز للعاملين بمختلف فئاتهم وفتح تحقيق حول اسناد المسؤوليات و توريث المناصب ، وحول حول ملفات الاستفادة من التكوين خارج الوطن لانعدام شفافيتها، واجراء فحص حول الانتقالات و التوظيفات التي لا تراقب من وزارة الصحة.