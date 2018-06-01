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إنا لله وإنا إليه راجعون..وفاة سينمائي مغربي

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 10:30 إنا لله وإنا إليه راجعون..وفاة سينمائي مغربي | ثقافة و فنون
إنا لله وإنا إليه راجعون..وفاة سينمائي مغربي
فارق الحياة محمد أعريوس رئيس الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب سابقا، وذلك يوم أمس الأحد 10 يونيو، حسب ما كشف عنه مجموعة من العاملين بالمجالين الفني والسينمائي في الساعات الأولى من يومه

"شوف تيفي"

فارق الحياة محمد أعريوس رئيس الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب سابقا، وذلك يوم أمس الأحد 10 يونيو، حسب ما كشف عنه مجموعة من العاملين بالمجالين الفني والسينمائي في الساعات الأولى من يومه الاثنين.

وكتبت الممثلة المغربية يسرى طارق عبر حسابها بالفيسبوك: " بلغني الآن خبر وفاة أستاذنا و صديقنا المثقف النبيل الأستاذ محمد أعريوس السيناريست المغربي و أحد رواد حركة الأندية السينمائية والرئيس السابق للجامعة الوطنية للأندية السينمائية ...جمعتنا معه أنا و زوجي المخرج محمد اليونسي علاقة صداقة طيبة توطدت أكثر عندما اشتغل معنا كمدرب فني للممثلين الإسبان الذين شاركوا في الفيلم السينمائي الجديد المعنون بـ " دقات القدر" ....حزينة جدا لرحيلك أيها الرائع عزاؤنا واحد.. لروحك الرحمة و المغفرة و السلام الأبدي.".

وتفاعل آلاف العاملين في المجال الفني والسنيمائي مع خبر وفاة أعريوس، حيث أكد الجميع أن السينما المغربية، فقدت أحد أبرز الوجوه التي عملت بها لسنوات طويلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سينما أعرويس رئيس الجامعة الوطنية الأندية السنيمائية

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