وفد إيفواري في الرباط لمتابعة مشروع خليج كوكودي... وميزانية المشروع ناهزت 750 مليون دولار ﻿

اختتم وفد إيفواري رفيع المستوى أمس الأحد زيارة رسمية للمغرب استغرقت يومين، والذي تقوده شركة ''مارتشيكا ميد'' المغربية. وبحث الوفد الإعدادَ لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع خليج كوكودي التنموي، والتي

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اختتم وفد إيفواري رفيع المستوى أمس الأحد زيارة رسمية للمغرب استغرقت يومين، والذي تقوده شركة "مارتشيكا ميد" المغربية. وبحث الوفد الإعدادَ لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع خليج كوكودي التنموي، والتي ستتضمن بناء فنادق وفضاءات سياحية وترفيهية ومنشآت رياضية وثقافية في منطقة الخليج.

كما قام الوفد الإيفواري الذي يترأسه باتريك أشي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية في كوت ديفوار، وديزيري أولوتو، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وبيير ديمبا، مدير عام الشركة الحكومية الإفوارية للطرق "أجيروت"، وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة الإيفوارية، بزيارات ميدانية لمشاريع كبرى عديدة للبنيات التحتية بالمغرب، منها على الخصوص مشروع تهيئة وادي أبي رقراق بالرباط.

وأكد "أشي" في تصريح لـجريدة "الشرق الأوسط"، "إن الزيارة مكّنت الوفد الإيفواري من اكتشاف الكثير من المجالات التي يمكن أن تعزز فيها التعاون بين البلدين، مشيراً على الخصوص إلى شبكات الطرق والقناطر والطرامواي، التي تعبر حوض وادي أبي رقراق وتربط بين مدينتي الرباط وسلا.

وأضاف: "في حوض كوكودي ومصب بانكو قرب العاصمة الإيفوارية أبيدجان لدينا المشاكل نفسها التي كانت تعاني منها العاصمة المغربية مع مصب أبي رقراق قبل سنوات. وقد أعجبنا كثيراً بما حققه المغرب في ظرف وجيز؛ إذ تمكن من إيجاد حلول والتغلب على هذه المشاكل في ظرف خمس سنوات".

وقال أشي الأمين العام لرئاسة الجمهورية في كوت ديفوار "عندما أرى ما أنجزه المغرب في أبي رقراق وما نصبو إلى تحقيقه في خليج كوكودي، تنقشع الرؤيا وأفهم بشكل واضح معنى كلام الملك محمد السادس عندما دعا القادة الأفارقة في أبيدجان سنة 2014 إلى أن أفريقيا يجب أن تثق بأفريقيا". وأوضح أشي، أن العاهل المغربي قرر منذ تلك الزيارة وضع الخبرة المغربية في تهيئة أبي رقراق بالرباط وتهيئة وتثمين بحيرة مارتشيكا في شمال البلاد، رهن إشارة كوت ديفوار.

وأضاف: "اليوم نحن مسرورون بالنتائج التي تحققت، إذ اقتربنا من إنجاز الشطر الأول من مشروع كوكودي الضخم، والمتعلق برد الاعتبار للخليج والبحيرة ومصب بانكو وتنقيتها من التلوث وضمان دوران المياه وتجددها. ونستعد للدخول في المرحلة الثانية المتعلقة بتطوير منشآت سياحية وعقارية رائدة في هذه المنطقة بعد أن استرجعت المياه زرقتها والحياة عليها جاذبيتها". وذكر المسؤول الإيفواري، أن المشروع التنموي الضخم سيغير وجه العاصمة أبيدجان، وينظر إليه سكانها بكثير من الافتخار والأمل.

واعتبر أشي "زيارته للرباط، رغم أنها قصيرة كانت جد إيجابية"، وقال: "التقينا خلالها البنوك المغربية التي عبرت عن رغبتها في مواكبتنا، كما التقينا مستثمرين مغاربة مهتمين بإنجاز مشروعات عقارية وسياحية في خليج كوكودي. إضافة إلى أن هذه الزيارة فتحت أعيننا على مجالات أخرى للتعاون، والتي سنعود بوفد حكومي مهم بعد رمضان من أجل تطويرها".

ويروي أشي قصة بدء التعاون المغربي الإيفواري في هذا المشروع الضخم "كان العاهل المغربي في زيارة لكوت ديفوار في فبراير 2014، وكان طريقه إلى إقامته يمر بخليج كوكودي الذي تحول إلى مكب للنفايات ومصدر للتلوث. وخلال لقاء مع الرئيس الإيفواري حدثه العاهل المغربي عن حوض كوكودي، واقترح عليه وضع الخبرة المغربية في أبي رقرارق ومارتشيكا رهن إشارته لتأهيل الحوض ورد الاعتبار إليه. وبعد 24 ساعة استدعى العاهل المغربي مدير عام "مارتشيكا ميد" وفريق خبراء مغربياً للاطلاع على واقع كوكودي وتقديم اقتراحات".