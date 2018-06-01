3 لاعبين مغاربة في التشكيلة المثالية للاعبين العرب المشاركين في مونديال 2018 ﻿

عرفت التشكيلة المثالية للاعبين العرب المشاركين في كأس العالم بروسيا 2018، ضم 3 لاعبين مغاربة، حسب ما كشفت عنه صحيفة ''الاس'' الاسبانية، ويتعلق الأمر بكل من مدافع يوفنتوس الإيطالي المهدي بنعطية ونجم

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عرفت التشكيلة المثالية للاعبين العرب المشاركين في كأس العالم بروسيا 2018، ضم 3 لاعبين مغاربة، حسب ما كشفت عنه صحيفة "الاس" الاسبانية، ويتعلق الأمر بكل من مدافع يوفنتوس الإيطالي المهدي بنعطية ونجم أياكس الهولندي حكيم زياش ولاعب ريال مدريد أشرف حكيمي.



وإليكم التشكية المثالية :

حراسة المرمى

عصام الحضري "المنتخب المصري"

الدفاع

المهدي بنعطية "المنتخب المغربي" – أشرف حكيمي "المنتخب المغربي"– علي معلول "المنتخب التونسي" – أحمد حجازي"المنتخب المصري"

خط الوسط

محمد النيني "المنتخب المصري"– ساسي "المنتخب التونسي" – فهد المولد " المنتخب السعودي"

الهجوم

محمد صلاح "المنتخب المصري" –حكيم زياش "المنتخب المغربي" – محمد السهلاوي" المنتخب السعودي".