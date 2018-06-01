خطير..حصل ختو مع صاحبها وبغا ينتاحر بالماء القاطع قبل آذان المغرب بمراكش ﻿

أقدم شاب من دوار سيدي بوزيد بجماعة تمصلوحت ضواحي مراكش، قبل آذان مغرب يوم الجمعة، على محاولة الانتحار بشرب مادة ''الماء القاطع''، قبل أن ينهار ويتم نقله بين الحياة والموت على وجه السرعة صوب مستعجلات

''شوف تيفي''

أقدم شاب من دوار سيدي بوزيد بجماعة تمصلوحت ضواحي مراكش، قبل آذان مغرب يوم الجمعة، على محاولة الانتحار بشرب مادة ''الماء القاطع''، قبل أن ينهار ويتم نقله بين الحياة والموت على وجه السرعة صوب مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش.

ووفق يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فإن الشاب الذي أقدم على الانتحار، قام بفعلته كنوع من الاحتجاج على علاقة شقيقته بابن الجيران.

وأكدت اليومية أن الدرك الملكي بمنطقة تمصلوحت، قدم الشاب الذي حاول الانتحار، رفقة عشيق شقيقته أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.



