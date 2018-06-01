 المستشفى العسكري المغربي في غزة..انخراط فعلي وحضور في الميدان دعما للعمل التضامني والإنساني مع الشعب الفلسطيني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..حصل ختو مع صاحبها وبغا ينتاحر بالماء القاطع قبل آذان المغرب بمراكش | مجتمع

خطير..حصل ختو مع صاحبها وبغا ينتاحر بالماء القاطع قبل آذان المغرب بمراكش

المستشفى العسكري المغربي في غزة..انخراط فعلي وحضور في الميدان دعما للعمل التضامني والإنساني مع الشعب الفلسطيني | بوليتيك

المستشفى العسكري المغربي في غزة..انخراط فعلي وحضور في الميدان دعما للعمل التضامني والإنساني مع

حصري و بالفيديو زهير بهاوي و أحمد شوقي في أول ديو و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

حصري و بالفيديو ''زهير بهاوي'' و ''أحمد شوقي'' في أول ديو و هذه هي التفاصيل

هيئات مدنية ساخطة من زيارة وفد مغربي لإسرائيل .. ودعوات لتجريم التطبيع | بوليتيك

هيئات مدنية ساخطة من زيارة وفد مغربي لإسرائيل .. ودعوات لتجريم التطبيع

مصرع طفل غرقا داخل صهريج مائي بأولاد برحيل | حوادث و حقوق

مصرع طفل غرقا داخل صهريج مائي بأولاد برحيل

هام لأصحاب الباك..أساتذة يقاطعون عملية تصحيح امتحانات البكالوريا | مجتمع

هام لأصحاب الباك..أساتذة يقاطعون عملية تصحيح امتحانات البكالوريا

بالفيديو..صحاب شرع اليد شدو محجبة سلخوها مزيان بسبب ممارستها للرياضة نهار رمضان | دولي

بالفيديو..صحاب شرع اليد شدو محجبة سلخوها مزيان بسبب ممارستها للرياضة نهار رمضان

بالصورة..العنزي يفاجئ متتبعيه بصورة مع ابن عم الملك في قلب العمرة | ثقافة و فنون

بالصورة..العنزي يفاجئ متتبعيه بصورة مع ابن عم الملك في قلب العمرة

بعد استقالة الداودي.. البرلمان يجتمع لتدارس الأزمة بسبب اتساع حملة مقاطعة الحليب | بوليتيك

بعد استقالة الداودي.. البرلمان يجتمع لتدارس الأزمة بسبب اتساع حملة مقاطعة الحليب

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

المستشفى العسكري المغربي في غزة..انخراط فعلي وحضور في الميدان دعما للعمل التضامني والإنساني مع الشعب الفلسطيني

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 05:25 المستشفى العسكري المغربي في غزة..انخراط فعلي وحضور في الميدان دعما للعمل التضامني والإنساني مع الشعب الفلسطيني | بوليتيك
المستشفى العسكري المغربي في غزة..انخراط فعلي وحضور في الميدان دعما للعمل التضامني والإنساني مع الشعب الفلسطيني
تحرص المملكة المغربية، من خلال إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة، على إعلاء قيم التضامن ومؤازرة الشعب الفلسطيني في محنه ومعاناته مع ظروف الاحتلال والحصار الإسرائيلي.

''شوف تيفي''

تحرص المملكة المغربية، من خلال إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة، على إعلاء قيم التضامن ومؤازرة الشعب الفلسطيني في محنه ومعاناته مع ظروف الاحتلال والحصار الإسرائيلي.

ويشكل هذا المستشفى الطبي والجراحي التابع للقوات المسلحة الملكية والذي أعطى الملك محمد السادس، تعليماته الملكية بإقامته في غزة بالأراضي الفلسطينية، مبادرة تضامنية تعكس الالتزام الراسخ للمملكة لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما تؤكد هذه العملية الإنسانية، الدعم الفعلي واللامشروط الذي ما فتئ المغاربة يقدمونه لأشقائهم الفلسطينيين في معاناتهم اليومية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الالتفاتة التضامنية لتنضاف إلى سجل العمل الإنساني المغربي، عقب سلسلة من المبادرات المماثلة التي أقامتها المملكة بتعليمات ملكية ، في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما جعل المغرب يحظى بإشادة كبيرة من قبل الساكنة المستفيدة وقادة تلك الدول..

فالأمر يتعلق هنا بالتزام مغربي رصين، للحضور الفعلي في الميدان، حتى في مواقع ساخنة إن اقتضت الضرورة ذلك، عماد المملكة في ذلك وهدفها الأسمى إسعاف المرضى وإنقاذ أرواح بريئة في حاجة إلى دعم استعجالي..

ويتجسد حرص المغرب على إذكاء حس التضامن الفعلي والقويم، مع الشعوب التي تعاني ظروفا صعبة، في كد ومثابرة أبنائه من أفراد القوات المسلحة الملكية، الذين يتم نشرهم في مستشفيات ميدانية عدة، والذين لا يتوانون في تنفيذ مهامهم الإنسانية الدؤوبة على أكمل وجه من أجل نقل صورة مشرفة عن بلدهم وإبراز ريادته في العمل الإنساني والتضامني على الصعيد الدولي..

وفي هذا الصدد، يؤكد العقيد أحمد بونعيم، الطبيب الرئيسي للمستشفى الميداني العسكري المغربي بغزة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبيل الشروع في تقديم الخدمات الطبية لأهالي القطاع، أن ''التفاني في العمل ونكران الذات، وتقديم أجود الخدمات الطبية لفائدة المرضى مهما كانت أعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم، عامل أساسي نوليه عناية بالغة ونضعه في الاعتبار''، مضيفا أن ''جودة الخدمات الطبية التي نقدمها، وكفاءة الفرق الطبية والجراحية التابعة للبعثات الميدانية تلقى دائما ترحيبا كبيرا من طرف الساكنة المستهدفة''.

وأشار العقيد بونعيم الذي خبر تجربة العمل الإنساني في عدة مستشفيات عسكرية ميدانية مغربية في دول عربية وإفريقية وأوروبية، إلى أن الفرق الطبية بالوحدات الاستشفائية الميدانية المغربية ''تولي أيضا عناية خاصة للجانب النفسي للمرضى بغض النظر عن أوضاعهم الصعبة التي يمرون منها، وتحرص على تقديم صورة طيبة عن بلدها الأم المغرب، سواء تعلق الأمر بظروف الاستقبال، أو الرعاية الطبية، أو ارتبط بالعمليات الجراحية المركزة ودعم المؤسسات الطبية المحلية بالأدوية والخبرة اللازمة''.

كما تندرج هذه المبادرات الإنسانية في إطار النهج الذي تتبعه المملكة في سياستها الخارجية، والمتمثل في دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، بإشراف من الأمم المتحدة من أجل تعزيز قيم السلام والتضامن بين شعوب العالم..

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيف المغرب الملك محمد السادس فلسطين مبادرة غزة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هيئات مدنية ساخطة من زيارة وفد مغربي لإسرائيل .. ودعوات لتجريم التطبيع | بوليتيك

هيئات مدنية ساخطة من زيارة وفد مغربي لإسرائيل .. ودعوات لتجريم التطبيع

بعد استقالة الداودي.. البرلمان يجتمع لتدارس الأزمة بسبب اتساع حملة مقاطعة الحليب | بوليتيك

بعد استقالة الداودي.. البرلمان يجتمع لتدارس الأزمة بسبب اتساع حملة مقاطعة الحليب

الملك يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية | بوليتيك

الملك يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية

الملك محمد السادس يترأس غدا الاثنين الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية وحفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد حسان بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس غدا الاثنين الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية وحفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد حسان بالرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي بروسيا | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

شاهد بالفيديو أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي بروسيا

فيديو مؤثر..فنان راي جزائري مشهور يعلن اعتزاله قبل ليلة القدر | قنوات أخرى

فيديو مؤثر..فنان راي جزائري مشهور يعلن اعتزاله قبل ليلة القدر

خبــر اليوم:بكلمات مؤثرة قدم السياسي الكبير عبد الرحمان اليوسفي مذكراته بالمحمدية بحضور ثلة من السياسيين | خبر اليوم

خبــر اليوم:بكلمات مؤثرة قدم السياسي الكبير عبد الرحمان اليوسفي مذكراته بالمحمدية بحضور ثلة من السياسيين

بالفيديو..هذا ما سيقوم به رونار في حال غياب درار عن المباريات الرسمية بمونديال روسيا | بــووز

بالفيديو..هذا ما سيقوم به رونار في حال غياب درار عن المباريات الرسمية بمونديال روسيا

﻿

آخر المستجدات

خطير..حصل ختو مع صاحبها وبغا ينتاحر بالماء القاطع قبل آذان المغرب بمراكش | مجتمع
منذ 2 ساعات

خطير..حصل ختو مع صاحبها وبغا ينتاحر بالماء القاطع قبل آذان المغرب بمراكش

المستشفى العسكري المغربي في غزة..انخراط فعلي وحضور في الميدان دعما للعمل التضامني والإنساني مع الشعب الفلسطيني | بوليتيك

المستشفى العسكري المغربي في غزة..انخراط فعلي وحضور في الميدان دعما للعمل التضامني والإنساني مع

حصري و بالفيديو زهير بهاوي و أحمد شوقي في أول ديو و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

حصري و بالفيديو ''زهير بهاوي'' و ''أحمد شوقي'' في أول ديو و هذه هي التفاصيل

هيئات مدنية ساخطة من زيارة وفد مغربي لإسرائيل .. ودعوات لتجريم التطبيع | بوليتيك

هيئات مدنية ساخطة من زيارة وفد مغربي لإسرائيل .. ودعوات لتجريم التطبيع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.