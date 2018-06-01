المستشفى العسكري المغربي في غزة..انخراط فعلي وحضور في الميدان دعما للعمل التضامني والإنساني مع الشعب الفلسطيني ﻿

تحرص المملكة المغربية، من خلال إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة، على إعلاء قيم التضامن ومؤازرة الشعب الفلسطيني في محنه ومعاناته مع ظروف الاحتلال والحصار الإسرائيلي.

''شوف تيفي''

تحرص المملكة المغربية، من خلال إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة، على إعلاء قيم التضامن ومؤازرة الشعب الفلسطيني في محنه ومعاناته مع ظروف الاحتلال والحصار الإسرائيلي.

ويشكل هذا المستشفى الطبي والجراحي التابع للقوات المسلحة الملكية والذي أعطى الملك محمد السادس، تعليماته الملكية بإقامته في غزة بالأراضي الفلسطينية، مبادرة تضامنية تعكس الالتزام الراسخ للمملكة لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما تؤكد هذه العملية الإنسانية، الدعم الفعلي واللامشروط الذي ما فتئ المغاربة يقدمونه لأشقائهم الفلسطينيين في معاناتهم اليومية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الالتفاتة التضامنية لتنضاف إلى سجل العمل الإنساني المغربي، عقب سلسلة من المبادرات المماثلة التي أقامتها المملكة بتعليمات ملكية ، في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما جعل المغرب يحظى بإشادة كبيرة من قبل الساكنة المستفيدة وقادة تلك الدول..

فالأمر يتعلق هنا بالتزام مغربي رصين، للحضور الفعلي في الميدان، حتى في مواقع ساخنة إن اقتضت الضرورة ذلك، عماد المملكة في ذلك وهدفها الأسمى إسعاف المرضى وإنقاذ أرواح بريئة في حاجة إلى دعم استعجالي..

ويتجسد حرص المغرب على إذكاء حس التضامن الفعلي والقويم، مع الشعوب التي تعاني ظروفا صعبة، في كد ومثابرة أبنائه من أفراد القوات المسلحة الملكية، الذين يتم نشرهم في مستشفيات ميدانية عدة، والذين لا يتوانون في تنفيذ مهامهم الإنسانية الدؤوبة على أكمل وجه من أجل نقل صورة مشرفة عن بلدهم وإبراز ريادته في العمل الإنساني والتضامني على الصعيد الدولي..

وفي هذا الصدد، يؤكد العقيد أحمد بونعيم، الطبيب الرئيسي للمستشفى الميداني العسكري المغربي بغزة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبيل الشروع في تقديم الخدمات الطبية لأهالي القطاع، أن ''التفاني في العمل ونكران الذات، وتقديم أجود الخدمات الطبية لفائدة المرضى مهما كانت أعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم، عامل أساسي نوليه عناية بالغة ونضعه في الاعتبار''، مضيفا أن ''جودة الخدمات الطبية التي نقدمها، وكفاءة الفرق الطبية والجراحية التابعة للبعثات الميدانية تلقى دائما ترحيبا كبيرا من طرف الساكنة المستهدفة''.

وأشار العقيد بونعيم الذي خبر تجربة العمل الإنساني في عدة مستشفيات عسكرية ميدانية مغربية في دول عربية وإفريقية وأوروبية، إلى أن الفرق الطبية بالوحدات الاستشفائية الميدانية المغربية ''تولي أيضا عناية خاصة للجانب النفسي للمرضى بغض النظر عن أوضاعهم الصعبة التي يمرون منها، وتحرص على تقديم صورة طيبة عن بلدها الأم المغرب، سواء تعلق الأمر بظروف الاستقبال، أو الرعاية الطبية، أو ارتبط بالعمليات الجراحية المركزة ودعم المؤسسات الطبية المحلية بالأدوية والخبرة اللازمة''.

كما تندرج هذه المبادرات الإنسانية في إطار النهج الذي تتبعه المملكة في سياستها الخارجية، والمتمثل في دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، بإشراف من الأمم المتحدة من أجل تعزيز قيم السلام والتضامن بين شعوب العالم..