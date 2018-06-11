 بالوثيقة و الفيديو: إلترا ''كاب صولاي'' تفضح رئيس ''dhj'' و أخيه بحرمانهما من مدرجات ملعب العبدي ﻿
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بالوثيقة و الفيديو: إلترا ''كاب صولاي'' تفضح رئيس ''dhj'' و أخيه بحرمانهما من مدرجات ملعب العبدي

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 04:56 بالوثيقة و الفيديو: إلترا كاب صولاي تفضح رئيس dhj و أخيه بحرمانهما من مدرجات ملعب العبدي | سبور
بالوثيقة و الفيديو: إلترا ''كاب صولاي'' تفضح رئيس ''dhj'' و أخيه بحرمانهما من مدرجات ملعب العبدي
فضح أعضاء من إلترا ''كاب صولاي'' المشجعة لفريق الدفاع الحسني الجديدي عبداللطيف مقتريض رئيس الفريق، بعد حصولهم على وثيقة رسمية، تتوفر ''شوف سبور '' على نسخة منها، تؤكد تورطه رفقة أخيه صلاح مقتريض

شوف سبور

فضح أعضاء من إلترا ''كاب صولاي'' المشجعة لفريق الدفاع الحسني الجديدي عبداللطيف مقتريض رئيس الفريق، بعد حصولهم على وثيقة رسمية، تتوفر ''شوف سبور '' على نسخة منها، تؤكد تورطه رفقة أخيه صلاح مقتريض بحرمانهما من المدرجات الجانبية المخصصة لهما في ملعب العبدي بالجديدة.

وأكدت الوثيقة أن مسؤولي الفريق الجديدي ، هم من راسلوا رجال الأمن لحرمانهما من المدرجات التي اعتادا الجلوس بها.

وكان الرئيس الجديدي و أخوه يؤكدان على أنهما لا صلة لهما بقرار حرمان الجمهور الجديدي من الكورفاسود، كما يوضح الفيديو الذي تتوفر '' شوف سبور '' على نسخة منه، قبل أن يتمكن أعضاء الإلترات من الحصول على وثيقة رسمية من الأمن تؤكد أن تدخل الأمن لحرمان الجمهور الجديدي من مكانه المفضل جاء بناء على مراسلة توصلت بها إدارة الفريق الجديدي.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الجديدة الدفاع الحسني الجديدي عبداللطيف مقتريض.

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