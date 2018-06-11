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حصري و بالفيديو ''زهير بهاوي'' و ''أحمد شوقي'' في أول ديو و هذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 04:09 حصري و بالفيديو زهير بهاوي و أحمد شوقي في أول ديو و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
حصري و بالفيديو ''زهير بهاوي'' و ''أحمد شوقي'' في أول ديو و هذه هي التفاصيل
يستعد كل من الفنانين أحمد شوقي وزهير البهاوي لإطلاق أول ديو يجمعهما في شكل أغنية تشجيعية لأسود الأطلس وذلك احتفاء بوصول المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا 2018 ،وقد تم تصويرها الأسبوع الماضي على شكل

شوف تيفي: علاء الصنوبري

يستعد كل من الفنانين أحمد شوقي وزهير البهاوي لإطلاق أول ديو يجمعهما في شكل أغنية تشجيعية لأسود الأطلس وذلك احتفاء بوصول المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا 2018 ،وقد تم تصويرها الأسبوع الماضي على شكل فيديو كليب بعروس الشمال طنجة.

تجدر الإشارة أن الأغنية تحمل عنوان “ يالاه يا الرجال ” وهي من إنتاج شركة Clubcities، كلمات وألحان زهير بهاوي ، توزيع بلال أفريكانو ، المدير الفني عمر لطفي وإخراج عبد العالي توفيق ، ومن المرتقب إصدار الأغنية يومين قبل بداية فعاليات كأس عالم روسيا 2018 .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي علاء الصنوبري زهير بهاوي أحمد شوقي روسيا2018 مونديال يالاه يا الرجال.

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