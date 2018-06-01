الأحمدي مطلوب في الدوري الإماراتي وهذه قيمته المالية في سوق الانتقالات ﻿

طالب مارسيل كايزر، المدرب الجديد لفريق الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، بالتعاقد مع لاعب المنتخب المغربي كريم الأحمدي والممارس رفقة فريق فينورد الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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طالب مارسيل كايزر، المدرب الجديد لفريق الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، بالتعاقد مع لاعب المنتخب المغربي كريم الأحمدي والممارس رفقة فريق فينورد الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحيفة أن نادي فينورد يعلم أن الأحمدي سيحدد مستقبله مع الفريق بعد نهاية مشاركة المغرب في كأس العالم، مع العلم أن عقد الأحمدي يمتد إلى غاية صيف 2019.

وأضافت صحيفة ''voetbalzone'' أن قيمة الأحمدي تقدر بـ 3 ملايين يورو، لكن هذا المبلغ قد يرتفع في حال قدم مستويات جيدة رفقة الأسود في المونديال.

هذا وقد توصل لاعب المنتخب المغربي بعروض جيدة من الدوري الفرنسي خاصة من فريق تولوز.