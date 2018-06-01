هيئات مدنية ساخطة من زيارة وفد مغربي لإسرائيل .. ودعوات لتجريم التطبيع ﻿

أثارت زيارة وفد مغربي، يضم مهندسين وكتاباً ومخرجين، إلى إسرائيل، سخط هيئات في المجتمع المدني، كما دعا مراقبون وناشطون إلى تجريم هذا التطبيع.

شوف تيفي

أثارت زيارة وفد مغربي، يضم مهندسين وكتاباً ومخرجين، إلى إسرائيل، سخط هيئات في المجتمع المدني، كما دعا مراقبون وناشطون إلى تجريم هذا التطبيع.

وخلال الزيارة التي تستمر خمسة أيام، سيلتقي الوفد مع أعضاء في الكنيسيت الإسرائيلي، كما يتفقد معاهد لبحوث الشرق الأوسط، وما يسمى ''متحف المحرقة'' (ياد فاشيم)، ومركز تراث يهود شمال أفريقيا.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الوفد المغربي سيزور حيفا والقدس، فضلًا عن لقاء مرتقب يجمع الوفد مع طلبة إسرائيليين يشاركون في دورة ''لتعليم اللغة المغربية اليهودية المحكية''.

واعتبر الناشط الحقوقي كريم عايش في تدوينة له بالفيسبوك أن ''هناك بعض المهرولين نحو الكيان الصهيوني، ممن يقل لديهم إدراك تبعات تلك الزيارات، وذلك التبادل الثقافي المزعوم مع جرائم الاحتلال الثقافية، والدينية، والاقتصادية، والعسكرية، ضد الإنسانية.

من جهتها، دعت التنسيقية العامة للمؤتمر القومي الإسلامي، الحكومة المغربية إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، من خلال إخراج قانون يعاقب مثل هذه الخطوات، باعتبار أنها تعتبر بمثابة ''تخابر مع دولة معادية ومجرمة، في تناقض مع مواقف السلطات العليا للبلاد التي تدعم فلسطين، وتقوم بإنشاء مستشفيات لسكان غزة''.

وكان الملك محمد السادس، قد أمر قبل أيام قليلة بإقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للجيش المغربي في قطاع غزة، من أجل تقديم العلاج الضروري للجرحى والضحايا المدنيين في الأحداث الأخيرة التي شهدها القطاع.