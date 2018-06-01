مصرع طفل غرقا داخل صهريج مائي بأولاد برحيل ﻿

لقي طفل صغير مصرعه زوال اليوم السبت بعد غرقه داخل صهريج مائي خاص بالسقي الفلاحي بمنطقة ''آيت أيوب'' بجماعة إكودار بأولاد برحيل إقليم تارودانت.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي طفل صغير مصرعه زوال اليوم السبت بعد غرقه داخل صهريج مائي خاص بالسقي الفلاحي بمنطقة "آيت أيوب" بجماعة إكودار بأولاد برحيل إقليم تارودانت.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالهالك البالغ من العمر 7 سنوات كان رفقة أصدقائه يقوم بجولة بالمنطقة السالفة الذكر قبل أن ينزلق ويسقط داخل الصهريج الممتلئ بالماء ما عجل بغرقه ووفاته بالرغم من المحاولات التي بدلها بعض المواطنين لإنقاذه.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لعين المكان، وقامت بفتح تحقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، فيما انتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة الهالك، وتم نقلها صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.