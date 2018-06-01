هام لأصحاب الباك..أساتذة يقاطعون عملية تصحيح امتحانات البكالوريا ﻿

بسبب ظروف الاشتغال السيئة، أعلن أساتذة مكلفون بعملية تصحيح امتحانات البكالوريا عن مقاطعة هذه العملية احتجاجا على غياب ظروف الاشتغال لإنجاح هذه العملية، والتي تتمثل أساسا في عدم توفير فضاءات

"شوف تيفي"

بسبب ظروف الاشتغال السيئة، أعلن أساتذة مكلفون بعملية تصحيح امتحانات البكالوريا عن مقاطعة هذه العملية احتجاجا على غياب ظروف الاشتغال لإنجاح هذه العملية، والتي تتمثل أساسا في عدم توفير فضاءات للمبيت وكذا التغدية والفضاء المناسب للتصحيح، خاصة أن مجموعة من الأساتذة الذين توكل إليهم هذه المهمة بعيدون جدا عن مركز التصحيح، ويصطدمون بمجموعة من العراقيل منها صعوبة كبيرة في التنقل نحو هذه المراكز.

ووفق يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد أكد الأساتذة المقاطعون للعملية بالمديرية الإقليمية تاونات التابعة للأكاديمية الجهوية فاس مكناس في مراسلة تحمل توقيعهم أنهم سيستمرون في المقاطعة إلى حين الاستجابة لهذه الشروط التي تظل بسيطة و "معقولة" حتى تتم عملية التصحيح بشكل جيد.

وأكد الأساتذة المكلفون بالعملية بمركز التصحيح بثانوية ابن خلدون التأهيلية بقرية بامحمد أنهم يتكبدون الكثير من المحن للوصول إلى المركز وأن الوزارة يجب أن تراعي ظروفهم.