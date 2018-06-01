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انفراد: لقجع يعوض الناصري ببروفايل جديد بعد مونديال روسيا2018

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 01:12 انفراد: لقجع يعوض الناصري ببروفايل جديد بعد مونديال روسيا2018 | سبور
انفراد: لقجع يعوض الناصري ببروفايل جديد بعد مونديال روسيا2018
يبدو أن أيام سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي، باتت معدودة على رأس العصبة الإحترافية، هذا ما كشفه مصدر خاص ل''شوف تيفي''، والذي أضاف أن هناك شبه اجماع من طرف مكونات الكرة المغربية على ضرورة ضخ دماء

شـــوف تيفي:

يبدو أن أيام سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي، باتت معدودة على رأس العصبة الإحترافية، هذا ما كشفه مصدر خاص ل''شوف تيفي''، والذي أضاف أن هناك شبه اجماع من طرف مكونات الكرة المغربية على ضرورة ضخ دماء جديدة في العصبة الإحترافية.

وقال المصدر ذاته، إن الرجل الأول في الكرة المغربية فوزي لقجع، اقتنع بضرورة ترشيح شخص ب''بروفايل'' يتماشى مع أهداف العصبة الإحترافية لاعويض الناصري.

وأوضح المصدر ذاته، أن حمزة الحجوي رئيس نادي الفتح الرباطي، يحظى بإجماع ممثلي أندية القسمين الأول والثاني لتعويض الناصري على رأس العصبة، مبرزا في السياق نفسه أن الجمع العام ستتم الدعوة له بعد نهاية مونديال روسيا.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب مونديال روسيا الناصري رئيس جديد العصبة

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