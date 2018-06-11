بالصور.. أيام قبل المونديال: شباب مغاربة محيحين فروسيا مع الروسيات ﻿

قبل أيام من انطلاق مونديال روسيا 2018، تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، صورا خاصة ببعض الشبان المغاربة، وإلى جانبهم جميلات روسيا بالعاصمة الروسية موسكو.

''شوف تيفي''

قبل أيام من انطلاق مونديال روسيا 2018، تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، صورا خاصة ببعض الشبان المغاربة، وإلى جانبهم جميلات روسيا بالعاصمة الروسية موسكو.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث أكد الجميع أن المغاربة، كانوا أول الواصلين إلى روسيا لتشجيع المنتخب المغربي، في حين أشار آخرون أن السفر إلى روسيا يعتبر فرصة للراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا والوسيلة المتاحة هو التعرف على روسيات.

وكانت تقارير إعلامية روسية، قد أكدت في تحذير موجه للمشجعين قبل انطلاق مونديال روسيا، أن عقوبات التحرش الجنسي في القانون الروسي، تتضمن توقيع غرامة على الجاني تتراوح بين 30 ألف إلى 50 ألف روبل روسي ، بالإضافة إلى ترحيلهم لبلدهم.