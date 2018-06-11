بالصور.. المدرب المغربي العامري يراسل فريق ريال مدريد لخلافة زيدان ! ! ﻿

تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، ليلة يومه الأحد 10 يونيو، بانتشار صورة، تحمل عنوانا مثيرا باللغة الإسبانية، يعود لمقال نشر على صحيفة ''ماركا''، يؤكد أن الإطار الوطني عزيز العامري، قام بمراسلة

''شوف تيفي''

تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، ليلة يومه الأحد 10 يونيو، بانتشار صورة، تحمل عنوانا مثيرا باللغة الإسبانية، يعود لمقال نشر على صحيفة ''ماركا''، يؤكد أن الإطار الوطني عزيز العامري، قام بمراسلة فريق ريال مدريد لكرة القدم، حتى يخلف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ومن خلال البحث في صحيفة ''ماركا'' الإسبانية القريبة من فريق ريال مدريد، تبين أن المقال المنشور بخصوص مراسلة عزيز العامري ''مفبرك'' والمعلومات المتواجدة به مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الصورة المتداولة، حيث أكد الجميع فبركة هذا الخبر، والذي صدقه مجموعة من الإعلاميين في البداية ومن بينهم صحافيون بقناة رياضية، نشروا الخبر مباشرة بعد تداوله، واعتقدوا أن العامري بالفعل تقدم بطلب لتدريب الفريق الملكي.