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بالصور.. بعثة الأسود تلتقي بممثلي الاتحاد الدولي بفورونيج

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 23:01 بالصور.. بعثة الأسود تلتقي بممثلي الاتحاد الدولي بفورونيج | سبور
بالصور.. بعثة الأسود تلتقي بممثلي الاتحاد الدولي بفورونيج
‏حظيت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، باحتفاء خاص خلال اجتماعهم بممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمناسبة وصول المنتخبات المشاركة في كأس العالم فيفا روسيا 2018.
شوف سبور : رشيد محمودي
 
 
‏حظيت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، باحتفاء خاص خلال اجتماعهم بممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمناسبة وصول المنتخبات المشاركة في كأس العالم فيفا روسيا 2018.
 
وشهد الاجتماع حفلا فنيا خاصا لمجموعة غنائية تمثل تقاليد وطقوس الشعب الروسي في أجواء ممتعة شهدت حضور كافة اللاعبين بمن فيهم الطاقم التقني والطبي.
وخاض المنتخب المغربي يومه الأحد  أول حصة تدريبية بمقر إقامتهم بفورونيج والتي عرفت مشاركة نبيل درار المدافع الأيمن بعد تماثله للشفاء.
 
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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم

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