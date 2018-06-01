الملك محمد السادس يترأس غدا الاثنين الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية وحفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد حسان بالرباط ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس، يوم غد الاثنين بمسجد حسان بمدينة الرباط، الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس، يوم غد الاثنين بمسجد حسان بمدينة الرباط، الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي الدرس بين يدي الملك ، الأستاذ حسن عزوزي، رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم مولاي يعقوب، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: "التعاون بين المملكة المغربية والبلدان الإفريقية في مجال الحماية من فكر التطرف والإرهاب"، انطلاقا من قول الله تعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب".

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة من مساء يوم غد، كما سيترأس الملك محمد السادس مساء نفس اليوم حفل إحياء ليلة القدر المباركة، بمسجد حسان بمدينة الرباط، وسيبث الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة عند أذان صلاة عشاء يوم غد الاثنين.