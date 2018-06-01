حصري..النطق بالحكم في قضية سعد لمجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العدالة الفرنسية، ستقول كلمتها في الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها الفتاة الفرنسية ''لوارا بريول'' ضد الفنان المغربي سعد لمجرد، خلال 18 من شهر يونيو الجاري، وذلك بعد

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن العدالة الفرنسية، ستقول كلمتها في الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها الفتاة الفرنسية "لوارا بريول" ضد الفنان المغربي سعد لمجرد، خلال 18 من شهر يونيو الجاري، وذلك بعد تخلفه في الحضور للجلستين الماضيتين.

وأوضح المصدر ذاته أن الفتاة الفرنسية، أكدت في شكايتها الثانية، على أن المعاناة النفسية، جراء الاعتداء الذي تعرضت له على يد الفنان المغربي سعد لمجرد، كان سببا في فقدانها لكليتها اليسرى.

وأبرز ذات المصدر أن جلسة 18 يونيو، ستعرف الكشف عن نتائج الخبرة الطبية التي أخضعت لها الفتاة الفرنسية على يد طبيب "محلف" في شهر أبريل الماضي.