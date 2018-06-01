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الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 22:00 الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية | بوليتيك
الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية
أجرى الملك محمد السادس ، اليوم الأحد، بالديوان الملكي بالرباط مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوهاري.

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

أجرى الملك محمد السادس ، اليوم الأحد، بالديوان الملكي بالرباط مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوهاري.

وكان الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، والرئيس النيجيري قد استعرضا لدى وصولهما إلى الديوان الملكي تشكيلة من الحرس الملكي، التي أدت التحية.

وبمدخل الديوان الملكي قدم التمر والحليب للرئيس النيجيري جريا على التقاليد المرعية في مثل هذه المناسبات.

وبهذه المناسبة، التقطت للملك، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، والرئيس النيجيري صورة تذكارية.

 

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