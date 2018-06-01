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حصــري.. زهراش : خطير جدا أن يصف رجلا مثل عيوش العدالة المغربية بسينما هوليود

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 21:45 حصــري.. زهراش : خطير جدا أن يصف رجلا مثل عيوش العدالة المغربية بسينما هوليود | مجتمع
حصــري.. زهراش : خطير جدا أن يصف رجلا مثل عيوش العدالة المغربية بسينما هوليود
علق المحامي عبد الفتاح زهراش على تصريحات الفاعل الجمعوي نور الدين عيوش الأخيرة والمتعلقة بتوفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر ووصفها بالتصريحات التي لا أساس لها

"شوف تيفي"

 

علق المحامي عبد الفتاح زهراش على تصريحات الفاعل الجمعوي نور الدين عيوش الأخيرة والمتعلقة بتوفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر ووصفها بالتصريحات التي لا أساس لها ولا تنم عن فهم قانوني بملف قضائي معروض على العدالة .

وأضــاف أحد أبرز وجوه هيئة دفاع الطرف المدني قائلا: "خطير جدا أن رجلا مثل عيوش يصف العدالة المغربية بسينما هوليود" مردفا " إيلى كانت شي حاجة فهي في دماغ عيوش وليس في وثائق الملف ومضمونه المعروض على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء."، وشدد "إذا كان شي خير بغا يديرو السي عيوش فالبلاد هويمشي يديها فمشاريع ديالو ديال الاشهار والعالم اللي كيفهم فيه أما عالم الحقوق ومصلحة البلاد فلا أظن كيفهم فيها وقد ظهرت من خلال تصريحاته ..."

واسترسل ذات المتحدث لـ"شوف تيفي" قائلا " ما أثار انتباهي أن عيوش قال إن هذا الملف ارتكبت فيه أخطاء هذا حكم معندو تا شي قيمة ولا أساس له فإذا كانت شي أخطاء ارتكبت فهي هذا النوع من التصريحات " مشيرا أن "الندوة في حد ذاتها من ضمن الأخطاء ويصفون الملف أنه مفبرك من طرف البرلمانيين ودفاعه وهم يعيشون في المؤسسات ويأكلون من ريع المؤسسات ويصفون العمل الذي قامت به الضابطة القضائية بعمل مفبرك ولا سند له ".

وزاد زهراش دفاع ضحايا بوعشرين "عيوش يقول إن الدولة ارتكبت أخطاء واللي خصهم يعتذروا هو السي عيوش وحامي الدين وهيئة دفاعه الذين انسحبوا من هيئة دفاع المتهم وتركوه وجها لوجه مع المحكمة باستثناء النقيب بوعشرين الذي انسحب عن قناعة وبمبررات مختلفة...".

هــذا وجاء على لسان عيوش على هامش حضوره الندوة العلمية للجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين: "أصبحنا اليوم في العدالة وكأننا أمام سينما هوليودية...لا نرى الأشياء الحقيقية ونقتصر على الأشياء السطحية، التي نضيع فيها الوقت، ويجب أن نرى مصالح البلاد ومصلحة العدالة... يجب أن نبحث في أسباب تسييس الملف ولماذا أصبحت عنده أهمية كبيرة..."

 

 

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شوف تيفي عيوش زهراش محامي الضحايا بوعشرين

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