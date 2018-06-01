الملك محمد السادس يقيم حفل استقبال رسمي بالرباط على شرف رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية ﻿

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد، بساحة المشور بالقصر الملكي بالرباط، حفل استقبال رسمي على شرف رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة رسمية للمغرب.

"شوف تيفي"+"و م ع"

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد، بساحة المشور بالقصر الملكي بالرباط، حفل استقبال رسمي على شرف رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة رسمية للمغرب.

ولدى وصول موكب قائدي البلدين إلى ساحة المشور، توجه الملك مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، والرئيس النيجيري إلى المنصة الشرفية، حيث جرت تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبا بمقدم فخامة محمدو بوهاري.

إثر ذلك، استعرض الملك وضيفه الكبير، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية الرسمية، قبل أن يتقدم للسلام على الرئيس محمدو بوهاري ، رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومستشارو جلالة الملك، وأعضاء الحكومة، والمندوب السامي للتخطيط، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

كما تقدم للسلام على محمدو بوهاري الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

وتقدم للسلام على رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية أيضا، مدير الكتابة الخاصة للملك، والحاجب الملكي، والناطق الرسمي باسم القصر الملكي مؤرخ المملكة، ومدير البلاط الملكي، وبعض أعضاء الديوان الملكي، وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات ووالي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، وممثلو الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية.

بعد ذلك، تقدم للسلام على الملك أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس محمدو بوهاري، الذي يتألف من الحاجي محمد بادارو أبو بكر، حاكم ولاية جيغاوا، ودافيد نويزي أوماهي حاكم ولاية إيبوني، واودو أوغبي وزير الفلاحة والتنمية القروية، و أدامو أدامو وزير التربية، و خديجة بوكار أبا إبراهيم كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية.

كما يضم الوفد الرسمي مايكانتي كاكالا بارو، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، و أحمد روفاعي أبو بكر المدير العام للوكالة الوطنية للاستعلامات، و بابا غاربا، سفير نيجيريا بالمغرب، و أوشي أورجي المدير العام للصندوق السيادي النيجيري، و طوماس إيتوه رئيس جمعية منتجي الأسمدة بنيجيريا.

كما تقدم للسلام على الرئيس محمدو بوهاري، أعضاء بعثة الشرف التي تتألف، على الخصوص، من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.



