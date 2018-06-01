عاجل..بعد مقتل ثلاثة مدنيين:سقوط صاروخ بالسعودية ﻿

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية يومه الأحد صاروخا بالستيا جديدا أطلق من اليمن باتجاه مدينة جيزان في جنوب المملكة، بحسب ما أعلنت قوات التحالف، عقب مقتل ثلاثة مدنيين في منطقة جازان إثر سقوط قذيفة

"شوف تيفي"

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية يومه الأحد صاروخا بالستيا جديدا أطلق من اليمن باتجاه مدينة جيزان في جنوب المملكة، بحسب ما أعلنت قوات التحالف، عقب مقتل ثلاثة مدنيين في منطقة جازان إثر سقوط قذيفة أطلقها المتمردون الحوثيون.

وحسب وكالة فرانس بريس فقد قال بيان لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن" نشرته وكالة الأنباء السعودية: "تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية" في جيزان "دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات".

وأشارت الوكالة إلى أن ثلاثة مدنيين، قتلوا في جازان أمس السبت، بعدما بعدما استهدف المتمردون اليمنيون المدينة الجنوبية بقذيفة، بحسب ما أعلن التحالف العسكري.



