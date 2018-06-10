نــايضة بالمعقول.. مؤشرات التوتر ترخي بظلالها على حزب الاستقلال.. و''آل فاسي'' يصفون مع أنصار ولد الرشيد ﻿

ما زالت المشاكل التنظيمية متواترة داخل هياكل حزب الاستقلال بعد المؤتمر العام السابع عشر من خلال ما تعرفه مؤتمرات هيئاته و منظماته الموازية من محاولات الهيمنة والتحكم التي يريد فرضها قطب الصحراء

''شوف تيفي''

ما زالت المشاكل التنظيمية متواترة داخل هياكل حزب الاستقلال بعد المؤتمر العام السابع عشر من خلال ما تعرفه مؤتمرات هيئاته و منظماته الموازية من محاولات الهيمنة والتحكم التي يريد فرضها قطب الصحراء حمدي ولد الرشيد.شوف تيفي؛المغرب؛المجلس الوطني؛حزب الاستقلال؛الشبيبة الشغيلة

و توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ صادر عن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي عقب اجتماع آخر اجتماع والذي تدارس آخر تطورات الأزمة التنظيمية التي تعرفها الشبيبة الاستقلالية، وركز الموقعون على البلاغ على التزامهم بمضمون المذكرة المرفوعة إلى الأمين العام نزار بركة والتي تطالب بضرورة إصلاح الأوضاع وتصحيح مسار اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثالث عشر، بسبب الالتفاف المتعمد على المقتضيات القانونية وعلى مضمون بعض الاتفاقات التي سبق إقرارها في إطار مبادرات رأب الصدع بعد لقاء العيون الذي دعى له المسؤول عن التنظيمات ومنسق الروابط على هامش لقاء جهوي للشبيبة الاستقلالية، والتي كان الهدف منها تهيئ الظروف والأجواء الكفيلة بحل الخلافات في صفوف المناضلين بما ينتصر لمصلحة التنظيم.

و ثمن بلاغ أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي استجابة نزار بركة الأمين العام للحزب، لطلب لقاء مستعجل معهم والذي كان يرفضه التيار الموالي لولد الرشيد داخل المكتب التنفيذي بزعامة عثمان الطرمونية الذي يمني النفس بتزكية قطب الصحراء له لقيادة الشبيبة ما بعد المؤتمر 13 بمعية كل من خالد الجزولي و لمياء العماري، وتضمنت المذكرة التي قدمها أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي للأمانة العامة تقريرا مفصلا عن الخروقات القانونية والتنظيمية التي همت تشكيل أشغال اللجنة التحضيرية الوطنية حسب نص البلاغ.

و أعلن الموقعون على ضرورة تأجيل اجتماعات المكتب التنفيذي إلى حين لقاء الأمين العام للحزب، احتراما لدعوته ولتجنب أي توتير للأجواء أو تضليل وتحوير للنقاش في القضايا التنظيمية الأساسية، و التي أكدت مصادر ''شوف تيفي'' عزم أتباع ولد الرشيد تعديل بعض بنود القانون الداخلي دون الرجوع إلى الهياكل التقريرية لشيطنة الجبهة المكونة من تحالف الخط الثالث و تيار لا هوادة، الرافضة لكل محاولات آل الرشيد لتدجين هيئات الحزب بالموالين له و التصدي لها حفاظا على هوية الحزب.

هــذا وبعد إفشال مخطط ''ولد الرشيد'' خلال أشغال المجلس الوطني الأخير الذي أفرز شيبة ماء العنين رئيسا له بدعم كل من عبد الواحد الفاسي و نورالدين مضيان و عبدالقادر الكيحل، و آخر فصول هذا الصراع ما وقع نهاية هذا الأسبوع في الذراع الشبابي لنقابة الحزب و انتصار القضاء الاستعجالي للكاتب العام ناصر بنحمدوش الذي حظي بتجديد الثقة فيه، في انتظار التطورات التي سيعرفها حزب الاستقلال في القادم من الأيام حيث مؤشرات التوتر واضحة و سترخي بظلالها على مجموعة من الهيئات.