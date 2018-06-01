 انطلاق تجهيز ''المستشفى الميداني المغربي'' بقطاع غزة ﻿
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انطلاق تجهيز ''المستشفى الميداني المغربي'' بقطاع غزة

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 18:38 انطلاق تجهيز المستشفى الميداني المغربي بقطاع غزة | مجتمع
انطلاق تجهيز ''المستشفى الميداني المغربي'' بقطاع غزة
انطلقت، اليوم الأحد 10 يونيو، الطواقم التقنية واللوجستكية والطبية المغربية، التي وصلت قطاع غزة أول أمس الجمعة، الترتيبات الأولية في تجهيز ''المستشفى الميداني المغربي''؛ التي أمر الملك محمد السادس

شوف تيفي:

انطلقت، اليوم الأحد 10 يونيو، الطواقم التقنية واللوجستكية والطبية المغربية، التي وصلت قطاع غزة أول أمس الجمعة، الترتيبات الأولية في تجهيز ''المستشفى الميداني المغربي''؛ التي أمر الملك محمد السادس بإقامته في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ونصبت تلك الطواقم الخيام الطبية الخاصة بالمستشفى، في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، وعملت على تزويدها بالمعدات والأجهزة الطبية.

ووصلت الطواقم المكوّنة من 165 شخصا برئاسة السفير المغربي لدى مصر ''أحمد التازي''، برفقة قافلة تحمل مستلزمات ومعدات المستشفى الميداني الطبية، مساء الجمعة الماضية.

وفي 28 ماي الماضي، قالت وزارة الخارجية المغربية، إن ''الملك محمد السادس، قرر إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة، بالأراضي الفلسطينية''.

وقال أحمد بو نعيم، العقيد المغربي والطبيب المسؤول عن المستشفى، في حديثه لوكالة إخبارية عربية ودولية :'' نعمل اليوم على التجهيز لافتتاح المستشفى الميداني، بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلّحة الملكية المغربية، محمد السادس''.

وأوضح أن المستشفى سيعمل على ''مساعدة جرحى الأحداث الأخيرة في قطاع غزة '' مضيفا في ذات السياق، أن ''13 طبيبا من ذوي اختصاصات متعددة تواجدوا ضمن الوفد إلى جانب نحو 21 ممرضا''.

واستطرد قائلا:'' من بين الأطباء هناك أطباء جراحة أحشاء والجهاز الهضمي (باطني)، وجراحة العظام والمفاصل، والشرايين، وطب العيون والأنف والحنجرة، واستشارة طب الأطفال وطب نسائية''.

وذكر أن بقية أعضاء الوفد هم من ''الطواقم اللوجستية والتقنية والإدارية''.

وأوضح بو نعيم أن المستشفى سيفتح ''أبوابه أمام المرضى والحالات الإنسانية، التي تقطن في أماكن قريبة منه''.

ومن المقرر، وفق بو نعيم، أن يستوعب المستشفى أعدادا من الجرحى والمرضى وفق ''طاقتها''، حيث ستعمل على ''استقبال أكبر الأعداد''؛ دون أن يحددها.

وبحسب بو نعيم، فإن المستشفى ''سيضم نحو 30 سريرا، ومن الممكن أن يتوسع ليصل إلى 60 سريرا عند الضرورة''.

وأشار أن الطواقم المغربية ''الآن هي في طور تجهيز المستشفى''، لافتا إلى أن افتتاحه سيكون في أقرب وقت.

كما سيتم افتتاح المستشفى بالتعاون مع المشرفين على القطاع الصحي في قطاع غزة، على حدّ قوله.

ويعاني القطاع الصحي بغزة من تدهور غير مسبوق جرّاء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بحسب وزارة الصحة.

ومنذ 30 مارس، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات ''العودة'' للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هاجروا منها قسرا عام 1948.

ومنذ ذلك الحين، يرتكب الجيش الإسرائيلي مجازر دامية ضد المتظاهرين السلميين، أسفرت عن استشهاد 127 فلسطينيا، بينهم 13 طفلا، وإصابة أكثر من 14 ألف و700 آخرين بإصابات مختلفة، وبحسب إحصائية وزارة الصحة.



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