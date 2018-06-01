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بالصور.. وفد مغربي مكون من مخرجين وكتاب ورجال أعمال يثير ضجة بزيارتهم لـ ''إسرائيل''

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 18:29 بالصور.. وفد مغربي مكون من مخرجين وكتاب ورجال أعمال يثير ضجة بزيارتهم لـ إسرائيل | مجتمع
بالصور.. وفد مغربي مكون من مخرجين وكتاب ورجال أعمال يثير ضجة بزيارتهم لـ ''إسرائيل''
كشفت صفحة ''إسرائيل تتكلم بالعربية''، يومه الأحد 10 يونيو، عن قيام وفد مغربي مكون من رجال أعمال ومخرجين ومهندسين وكتاب، بزيارة إلى إسرائيل، مبرزة أن الأمر يتعلق بوفد يضم الواعين بأهمية الحوار

''شوف تيفي''

 

كشفت صفحة ''إسرائيل تتكلم بالعربية''، يومه الأحد 10 يونيو، عن قيام وفد مغربي مكون من رجال أعمال ومخرجين ومهندسين وكتاب، بزيارة إلى إسرائيل، مبرزة أن الأمر يتعلق بوفد يضم الواعين بأهمية الحوار والتواصل مع نظرائهم بإسرائيل.

وأوضحت الصفحة المذكورة أن زيارة الموفد المغربي، ستمتد لخمسة أيام، سيقوم خلالها بعقد اجتماع مع أعضاء برلمان في الكنيسيت، بالإضافة إلى زيارة العديد من المتاحف الخاصة بالثرات اليهودي من بينها مركز ثرات يهود شمال إفريقيا.

وفور كشف الصفحة الإسرائيلة عن العديد من المعطيات الخاصة بزيارة هذا الوفد المكون من 11 مغربيا، تفاعل آلاف المغاربة، حيث اعتبر العديد منهم الزيارة تطبيعا مع المحتل الإسرائيلي، بينما أشار آخرون إلى أن الأمر يعتبر عاديا، وزيارة الوفد إلى إسرائيل، الهدف منها التعرف على الثقافة اليهودية.



‫شوف تيفي

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