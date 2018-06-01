عاجل ...وفاة الشاب الذي أضرم النار في جسده بمرجان أكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن الشاب الثلاثيني الذي قام بإحراق نفسه داخل المركز التجاري مرجان بأكادير فارق الحياة قبل قليل داخل مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش متأثرا بمضاعفات الحروق التي أصيب بها

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن الشاب الثلاثيني الذي قام بإحراق نفسه داخل المركز التجاري مرجان بأكادير فارق الحياة قبل قليل داخل مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش متأثرا بمضاعفات الحروق التي أصيب بها جراء الحادث.

وأكد أحد أقارب الشاب لقناة "شوف تيفي"، في اتصال هاتفي أن وفاة الهالك نزلت كالصاعقة على عائلته ومعارفه محملين مسؤولية ما وقع لإدارة المركز التجاري وخاصة حراس الأمن الخاص الذين قاموا باستفزازه على حد تعبيرهم وذلك بفرضهم لذعيرة خيالية عليه كعقاب على سرقته لثاقب كهربائي "شينيول" بعدما أجبروه على أداء ثمنه بعشرة أضعاف لثمنه الحقيقي وسدد مبلغ 2000 درهم ما جعله يقوم بسكب مادة حارقة على جسده وإشعال النيران فيها.

وأضاف المتحدث لشوف تيفي، أن الهالك ظل يخضع للعلاج بمستشفى ابن طفيل تحت العناية المركزة، ولم يستطيع تحمل الحروق التي أصيب بها على مستوى عنقه ووجه ورجليه وجزء من يديه، حيث بلغت الدرجة الثالثة، ليسلم الروح لبارئها بعد معاناة دامت مدة أسبوع كامل .

جدير بالذكر أن مدينة أكادير اهتزت قبل أسبوع على وقع إقدام شاب من مواليد 1988 على إضرام النار في جسمه داخل المركز التجاري المعروف "مرجان" بعد أن وجد نفسه في ورطة بسبب سرقته لآلة "شينيول"، ومحاولته إخراجها خارج الفضاء التجاري، إلا أن كاميرات المراقبة رصدته، ووجد نفسه محاصرا من طرف حراس الأمن الخاص الذين طالبوه بأداء ثمنها 10 أضعاف، وفقا للقانون الداخلي الذي يعاقب اللصوص بهذه الطريقة، ليربط الإتصال بصديق له دفع مكانه مبلغ 2000 درهم، وهو ما لم يستسيغه الهالك ليقدم على جلب مادة حارقة "دليو" بعد مرور نصف ساعة ويحرق نفسه بسكبها على جسمه، وإشعال النار فيه مخلفا حالة من الهلع والإستنفار بالمكان، وتم نقله صوب مستشفى الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية، غير أن حالته الحرجة وحروقه الخطيرة (الدرجة الثالثة) استدعت نقله لمراكش، حيث ظل يرقد هناك إلى أن فارق الحياة قبل لحظات.