نجم المنتخب المغربي يعود للتداريب استعدادا لمواجهة إيران ﻿

عاد لاعب المنتخب المغربي نبيل درار ، إلى تداريب النخبة الوطنية استعدادا لمباراة المنتخب الإيراني ، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2018 في

شوف سبور

عاد لاعب المنتخب المغربي نبيل درار ، إلى تداريب النخبة الوطنية استعدادا لمباراة المنتخب الإيراني ، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وغاب لاعب بيشكتاش التركي، عن المباريات الودية الثلاث أمام كل من أوكرانيا وصربيا و إستونيا، بسبب الإصابة البليغة التي تعرض لها في ساقه اليمنى، علما أن المنتخب الوطني سيغادر إلى مدينة فورونيج يوم الأربعاء المقبل في اتجاه سانت بيترسبورغ التي سيواجه بها منتخب إيران يوم الجمعة المقبل .

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

ويذكر أن منتخب الأسود سيجري مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة بالمنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة غالينينغراد.