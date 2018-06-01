حصـــري.. في أول رد له على اتهامات توفيق بوعشرين .. الوزير المصطفى الرميد : '' كلامو كلو تخربيق'' وهاشنو كان كيدير ﻿

رد المصطفى الرميد على ادعاءات توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر بعد اتهامه بأنه ''طاف على وزراء الحكومة بمحاضر الشرطة، حتى قبل أن أمثل أمام القاضي الجنائي'' ، ووصفه

''شوف تيفي'' م,ق

رد المصطفى الرميد على ادعاءات توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر بعد اتهامه بأنه ''طاف على وزراء الحكومة بمحاضر الشرطة، حتى قبل أن أمثل أمام القاضي الجنائي'' ، ووصفه وزير حقوق الانسان بـ'' بوعشرين ولا كيخربق.. صراحة سامحه الله ...''

وعلق المصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان في مكالمة خص بهـا ''شوف تيفي'' على الاتهامات التي لاحقته من طرف توفيق بوعشرين في كلمة وجهها إلى الندوة التي نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة في ملف بوعشرين، عبر أخيه، قائلا: ''سامحه الله السي بوعشرين ولا كيخربق مسكين وكلامو كلو تخربيق ...''.

وزاد متسائلا: '' نفترض جدلا أن القضية صحيحة .. فماذا كان يفعل بوعشرين عندما كان يتوفر على محاضر هل ينشرها في جريدته أم لا ...؟ وجميع قضايا المحاكم اللي كان كيحصل عليها وكيف كان يشتغل عندما كان بوعشرين يتوفر على قضية ليست سرية...؟''

وجوابا منه على تساؤل بوعشرين في رسالته ''كيف لوزير حقوق الإنسان الترويج للرواية البوليسية والدفاع عنها وعدم احترام قرينة البراءة وتأمين محاكمة عادلة له''، أضاف الرميد لـ''شوف تيفي'' قائلا : '' راه هو كان يستعمل محاضر كمادة صحفية وإذا كان هاذشي خطأ خاصوا يقولو للناس عاد يجي يهضر على الرميد وأصلا داكشي اللي كيقولوا غير صحيح لأنه شافني مشرتش ليه أبدا وهذا هو الأسلوب ديالوا...'' .

وقال بوعشرين، في رسالته ليلة أمس إن الرميد ''خاف على مقعده الصغير في الحكومة وخاف أن يحرجه الرأي العام في حزبه وخارج حزبه، بالسؤال عن دواعي اعتقال صحافي على طريقة كبار الإرهابيين، وعن مآل مشروع العدالة أمام انفلات النيابة العامة ...''.